بينها البطاطا.. 5 أطعمة مفيدة لصحة الدماغ: تمده بالطاقة وتحارب الشيخوخة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي:

هناك بعض الأطعمة التي تساعد في الحفاظ على بناء صحة الإنسان بشكل عام، وبالأخص تؤثر إيجابيا على صحة الدماغ.

نستعرض لكم 5 أنواع من الأطعمة التي يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي على صحة الدماغ، وفقا لما ذكر موقع "Bright Side":

- الشوكولاتة الداكنة

تحتوي على مركبات الفلافونويد المسؤولة عن تنشيط خلايا المخ، وتعمل على توسيع الأوعية وتحفيز وظائف الدماغ وتزويدها بالأكسجين.

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- البطاطا المخبوزة

غنية بالبوتاسيوم الذي يرسل الأكسجين إلى المخ. كما أنه يحتوي على الجلوكوز وفيتامين "ب" والأحماض الأمينية التي تزيد من إمدادات الدم إلى الدماغ لضمان حصوله على الطاقة اللازمة للعمل.

- الكاري

يحتوي الكركمين، وهو المكون الرئيسي في الكاري، على الكثير من مضادات الأكسدة التي تحارب شيخوخة الدماغ. كما أنها تدعم الوظائف المعرفية التي عادة ما تصبح أسوأ مع تقدم العمر.

- الزعفران

يحتوي على الكثير من المعادن وفيتامين "ب" وفيتامين "سي"، ما يجعل وظائف المخ أفضل ويعالج بعض الاضطرابات.

- القرفة

تجعل الدماغ أكثر نشاطًا كما أنها تحتوي على كحول القرفة وسينامالديهايد. رائحة القرفة تساعد في حل المهام التي تتطلب الكثير من الاهتمام والذاكرة المرئية وردود الفعل السريعة