كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 3 نوفمبر 2019 04:39 مساءً - تتميز الدكتورة خلود الزهر دومًا بتنسيقاتها المميزة واطلالاتها المختارة بعناية، ولأنّ الكثيرات من محبِّيها يسعيْنَ دائمًا لمشاهدة أحدث اطلالاتها المذهلة، جمعنا لهنّ اليوم إحدى عشرة صورة؛ ليشاهدن منها ما يناسب مناسباتهنّ ويستلهمن منها أفكارًا مميزة لاطلالاتهن.

أحدث إطلالات الدكتورة خلود الزهر



فساتين أنيقة من الدكتورة خلود



عن الفساتين المميزة تجمَّلت خلود بفستان برتقالي واسع وطويل بأكمام طويلة يزيِّنها مطاط، يناسب المناسبات الضخمة، ولإطلالة يومية اختارت فستانًا بنيًّا واسعًا بأكمام طويلة صُمّم بنقوش من تدرجات اللون البني، وحزام أسود للخصر، وتزينت بفستان أسود طويل وواسع صمم بنقوش فضية أضافت لتصميمه فخامةً وأناقة، ولخيار شبابي نسَّقت فستانًا أصفر مفعمًا بالحياة، صُمم بأكمام طويلة وطبقات مزينة بكسرات، مع حذاء بكعب شفاف ونظارات عصرية، وتألَّقت بفستان أسود أنثوي صُمّم بطبقات متتالية وأكمام طويلة وحزام للخصر.

أحدث إطلالات الدكتورة خلود الزهر

أزياء يومية من الدكتورة خلود



وفي ما يخص الأزياء العملية ارتدت قميصًا أبيض وبنطالًا أحمر بنقوش زرقاء، وظهرت بتنورة سوداء بكسرات وقميص أبيض وبليزر أسود بأزرار ذهبية، وأطلَّت باطلالة أنثوية مكونة من بنطال بني واسع وقميص أبيض مزين بنقوش بنية وقصة بسيطة، وجاءت بجمبسوت بني بقصة محتشمة وبسيطة.

أحدث إطلالات الدكتورة خلود الزهر



وفي ما يخصُّ الاطلالات الكاجوال العصرية، فقد تأنقت ببنطال أسود ومعطف طويل أزرق صُمم بقماش مميز لمظهر فريد من نوعه، وتميزت أيضًا بجمبسوت أبيض مزين بنقوش من الأشكال الهندسية باللون العنابي ومعطف بالقماش ذاته.

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