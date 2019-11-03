كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 3 نوفمبر 2019 04:39 مساءً - صُنفت عارضة الأزياء الكويتية والمدوِّنة الناشطة في مجال الموضة على مواقع التواصل الاجتماعي روان بن حسين، ضمن قائمة أجمل 100 وجه لعام 2017، ومن اهتمامها في مجال الموضة والتجميل، أطلقت علامة تجارية خاصّة بها باسم "House of Rawan"، وهي علامة متخصصة في المستحضرات التجميلية، وتتميز روان بن حسين دومًا بتنسيقاتها المذهلة والأنيقة لاطلالاتها، ونسَّقت مؤخرًا أزياءً عدة تناسب فصل الخريف الحالي، جمعناها لكِ -عزيرتي- اليوم، لتقيِّمي منها ما الأفضل برأيِك.

تنسيقات مميزة للخريف من روان بن حسين



جمعت روان في اطلالة مفعمة بالحياة قميصًا أبيض مزينًا من أطراف الأكمام بريش ملون، وتنورة يكسوها الريش الملون، وتجملت بفستان خريفي بسيط صمّم باللون الأصفر بأكمام طويلة، وزُيّن بأكمله بزهور حمراء، وتأنَّقت بفستان ضيق مفعم بالألوان نسقته مع قبعة مصنوعة من القش، وارتدت بنطالًا من الجينز مع جاكيت بني بطبعات نمرية، واختارت تنورة سوداء مصممة بفتحة جانبية مع قميص أبيض بـ طبعات الحمار الوحشي، وتميزت بفستان سكري مزين بنقوش متناثرة لمظهر بسيط.

تنسيقات مميزة للخريف من روان بن حسين





كما ظهرت بجمبسوت بني بطبعات نمرية أضاف لها الكثير من الأنوثة، وتزينت ببنطال وبلوزة باللون الزهري تكسوهما الزهور الذهبية الضخمة لخيار عصري، وأطلَّت بتنورة سوداء منفوشة بكسرات وقميص أسود مزين من الياقة بالخرز الفضي، وتألقت باطلالة أنيقة مفعمة بالألوان بتنورة مخططة باللون الأحمر والزهري بتدرجاته، والكحلي والبنفسجي مع بلوزة سكرية بزهور.

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