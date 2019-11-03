أجمل إطلالات خريفية استوحيها من علا فرحات

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 3 نوفمبر 2019 04:39 مساءً - علا فرحات من الانفلونسرز العربيات اللواتي يعرفن كيف يخترن الإطلالات الملائمة حسب المناسبة، كما أنها دائماً ما تكون مواكبة للموضة بأسلوب عصري وغير مبهرج. ومؤخراً شاهدناها وقد تألقت في عدد من الإطلالات الخريفية في تنسيقات تنوعت ما بين الرسمي والكاجوال، وقد جمعناها لك بالصور لتستوحي منها بدورك بعض الأفكار وتتألقي في المشاوير القادمة هذا الموسم. وإليك بعض الأمثلة.



علا فرحات في لوك كاجوال في الجينز

اطلالة شبابية في الجينز اعتمدتها علا فرحات





نسقت علا فرحات مؤخراً لوك خريفيا كاجوال لأحد المشاوير الصباحية، وكان عبارة عن بنطلون جينز أزرق بقصة كلاسيكية نسقت معه سويتر سميكة باللونين الأسود والأبيض، وأكملت اللوك بجزمة عالية بنقشة جلد الأفعى من جيمي شو Jimmy Choo وحقيبة يد من لويس فويتون Louis Vuitton.





إطلالة شبابية في التنورة اعتمدتها علا فرحات

اطلالة مميزة باللون البيج اعتمدتها علا فرحات





اطلالة شبابية مميزة اعتمدتها أيضاً مؤخراً علا فرحات وقد اعتمدت فيها على درجات اللون البيج الأكثر رواجاَ ضمن مجموعات موسم خريف وشتاء 2019-2020 وكانت عبارة عن تنورة قصيرة بليسيه مع سويتشرت شبابية وأكملت اللوك بجزمة من المخمل وحقيبة fanny pack حملتها بطريقة الـ cross body.





تنسيق جمع بين الأناقة والعصرية اعتمدته علا فرحات



تنسيق البليزر مع البنطلون أو البدلات الرسمية رائجة جداً هذا الموسم وقد شاهدنا علا فرحات وقد اعتمدت لوك مميزأ جمعت فيه بين الأناقة والعصرية في بليزر باللون الأزرق الفاتح مع بنطلون باللون الأزرق الداكن، وقد بدا التنسيق مثل البدلة الرسمية. وقد أكملت اللوك بحذاء كعب عالٍ أبيض وحقيبة يد من لويس فويتون Louis Vuitton.



شاهدي أفكار إطلالات خريفية تجمع بين الأناقة والعصرية، وقد اعتمدتها الانفلونسر علا فرحات، واستوحي منها بعض أجمل الأفكار لتتألقي في مختلف مناسبات هذا الموسم.