صيحات معاطف طويلة بحسب شكل الجسم

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 3 نوفمبر 2019 04:39 مساءً - بالنظر إلى مجموعات الأزياء الجاهزة لموسم خريف وشتاء 2019 - 2020، باتت موضة المعاطف الشتوية واضحة ،واتسمت موديلات هذا العام بالتنوع وروح الإبتكار التي هيمنت على تصاميم أعرق الدور العالمية.
شاهدي أحدث الموديلات واختاري منها المعطف الطويل المناسب بحسب شكل الجسم.
معاطف شتوية مطبعة
سيطرت المعاطف المزينة بالطبعات لا سيما نقوشات الحيوانات على مجموعات خريف 2019، وظهرت بها عارضات دينيس باسو Dennis Basso و Ports 1961 وتناسب هذه الأنماط صاحبات الجسم النحيف والطويل.
معاطف مخططة موضة الموسم
تبقى الأزياء المخططة متصدرة مشهد الموضة العالمية وفي عروض خريف 2019 لاحظنا أنها زينت عدد من المعاطف أجملها الموديل الموقع من الماركة البحرينية نون باي نور Noon by Noor، أعتمديه مع فستان قصير لتزيدي من طولك.
معاطف فرو 2020
لا فخامة تضاهي فخامة المعطف الفرو وأبتكرت ماركات كبيرة باقة منوعة ترضي جميع الأذواق فأحببناه بتوقيع كريستيان سيريانو Christian Siriano، سيلين Celine ولانفان Lanvin، ابتعدي عنه اذا كنتِ ممتلئة الجسم.
معاطف ترتان ماركات
حافظ المعطف الشتوي الكلاسيكي على مكانته ضمن إتجاهات شتاء 2020، وقدمت ماركات شهيرة مثل بادجلي ميشكا Badgley Mischka وماري كاترانتزو Mary Katrantzou المعطف المطبع بنقشة المربعات الشهيرة، أختاريه بألوان داكنة في حال كنتِ قصيرة القامة.
معاطف واسعة خريف 2019
تأتي هذه الصيحة في صالح الممتلئات حيث تساهم في إخفاء عيوب الجسم لا سيما اذا كانت واسعة حول منطقة الخصر والأرداف كما في تصاميم هيرميس Hermes وأوف وايت Off-White والتي تناسب ذوات القامة على شكل الكمثرى.
معاطف شتوية ماكسي
صيحة ترافقنا من الموسم الشتوي السابق، زينت إطلالات عارضات بلومارين Blumarine وماكس مارا Max Mara وتناسب صاحبات القوام الممشوق.
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