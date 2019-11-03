فساتين سهرة قصيرة موضة خريف 2019

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 3 نوفمبر 2019 04:39 مساءً - حرصت دور الأزياء العالمية على تقديم موديلات منوعة لـ فساتين السهرة القصيرة خلال عروض الأزياء الجاهزة لموسم خريف وشتاء 2019 – 2020. كما شهدت العروض حضور لافت لفساتين السهرة التي تخفي عيوب الجسم

"الخليج 365" جمعت لكِ أجمل الموديلات لتكوني على إطلاع بجديد خطوط الموضة العالمية.





فساتين سهرة بأكمام بارزة

Christian Siriano





أحتلت فساتين السهرة المصممة بأكمام قصيرة بارزة أو مكشكشه مجموعات أزياء خريف 2019 فأطلت بها عارضات كريستيان سيريانو Christian Siriano وألبرتا فيريتي Alberta Ferretti وتلك الأخيرة قدمت موديلات دانتيل وأخرى مصممة بخامات لامعة، تساعد هذه التصاميم في إخفاء شكل الأكتاف الكنزة والنحيفة.

فساتين سهرة مستقيمة القصة

Ralph Lauren



كانت الصيحة الأبرز على منصات عروض 2019، فتسابقت ماركات شهيرة على تقديمها بموديلات أنثوية جذابة بعضها زين بتفاصيل براقة مثل تصميم بربري Burberry وبادجلي ميشكا Badgley Mischka والبعض الآخر صمم بطبعات جلد الحيوانات كما في مجموعة دينيس باسو Dennis Basso، بينما ركز إيلي صعب Elie Saab ورالف لورين Ralph Lauren على الفساتين أحادية اللون، وجميعها تخدم لوكات قصيرات القامة.



فساتين سهرة منفوشة

لم تقتصر فقط على فساتين السهرة الطويلة بل لفتتنا الموديلات القصيرة ذات التنانير المنفوشة لدى رالف لورين Ralph Lauren وباميلا رولاند Pamella Roland وأنطونيو ماراس Antonio Marras، اعتمدي هذه الصيحة لتخفي منطقة الأرداف الممتلئة.

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فساتين سهرة V Neck

Tadashi Shoji



لم تخلو مجموعات شتاء 2020 من فساتين السهرة المصممة بياقة حرف V، فكانت نجمة عروض تاداشي شوجي Tadashi Shoji وبادجلي ميشكا Badgley Mischka، وهي وسيلتك لإطالة الرقبة وتنحيف منطقة الصدر في حال كان قوامك على شكل المثلث المقلوب.



فساتين سهرة مخمل

الشتاء يعني الخامات الفاخرة وفي مقدمتها المخمل الأنيق، ولكن انتبهي عند اختيارك لموديل الفستان بهذه الخامة، فتجنبي تمامًا الموديلات المحددة للقامة من توقيع إيلي تهاري Elie Tahari حتى لا تظهر عيوب الجسم الممتلئ أوأنتقي القطع المصممة بالمخمل حول المنطقة النحيفة لديكِ مثل فستان تاداشي شوجي Tadashi Shoji المصمم بتوب من المخمل بينما باقي الفستان مشغول بالدانتيل.

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