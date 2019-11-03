عبايات باللون الأبيض موضة 2019 تخفي عيوب الجسم

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 3 نوفمبر 2019 04:39 مساءً - باتت العبايات البيضاء منافسًا قويًّا للعباية السوداء الكلاسيكية، حيث يسهل تنسيقها بطرق عصرية أنيقة، وقد أولاها أشهر المصممين اهتمامًا كبيرًا، فزيّنوا مجموعاتهم بتصميمات شديدة النعومة والفخامة، نطلعكِ على أجدد الصيحات ونخبركِ بالموديل الذي يخفي عيوب جسمِك.

عبايات خروج شتوية 2020.. ستعجبكِ!



عبايات بيضاء مخططة ​

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بسطت صيحة العبايات المخططة سيطرتها على المجموعات الجديدة لأشهر الماركات، وقدمت ماركة تاء مربوطةTa Marbota تصميمًا مزج بين فخامة الزيّ الشرقي واللمسة العصرية المتمثلة في الخطوط المطبعة بشكل عمودي، يطيل قامة من ترتديه، وننصحكِ بتنسيق هذا الستايل مع قميص أبيض وبنطال جينز عالي الخصر، وحذاء بيج بلون الجلد.

موديلات عبايات موضة 2019 للنحيفات



عبايات بيضاء مزينة بكشاكش

تميزت بعض العبايات بالتفاصيل الأنثوية التي حولتها إلى قطع أشبه بالفستان، فزينت الكشاكش الناعمة العبايات الموقعة من ماركات لوزان Louzan وAzzalia، تمسكي بهذا الستايل لتحصلي على اطلالة مميزة تساعدكِ في إخفاء قوامكِ النحيل.

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عبايات باللون الأحمر الجريء لإطلالة تلفتين بها الأنظار



عبايات بأكمام الجرس

كما في مجموعات الأزياء الجاهزة والكوتور هيمنت موضة أكمام الجرس Bell sleeves على عبايات 2019، فشهدت مجموعاتSamah Abayas وAdore boutique موديلات أنيقة، واكبي جديد الموضة العالمية باعتماد واحدة من تلك التصميمات والتي ستساعدكِ في إخفاء الذراعين الممتلئين.

عبايات موضة 2019 من وحي إطلالات الفاشينيستا المحجبات



عبايات مطرزة

تبقى العباية المطرزة من القطع المميزة التي لا تخلو منها خزانة المرأة العربية، جربي اعتماد العبايات المزدانة بتطريز على الأكتاف كما في تصميم دار موزان Mauzan، لتزيدي من عرض أكتافكِ إذا كان قوامكِ كمثريّ الشكل، أو الجئي إلى القطع المزينة بالكامل بالتطريز مثل قفطان ماركة كنزي Kanzi إذا كنتِ نحيفة القوام.

موضة ألوان عبايات 2019 بحسب لون البشرة