فساتين سواريه ناعمة لجميع المناسبات

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 3 نوفمبر 2019 04:39 مساءً - تتألق المرأة في السهرات بما ترتديه من فساتين أنيقة وجذابة، وتختلف طلة كل امرأة وأناقتها على حسب ذوقها الخاص، لكنها في معظم الاوقات تبحث عن فساتين سواريه ناعمة.
فساتين سواريه ناعمة بألوان الباستيل مثل اللون البنفسجي واللون البيج واللون الريمي، وقصات بسيطة للغاية تتمثل في قصة ال A line أي أن الفستان ضيق منأسفل الصدر ومنفوشا من الأسفل.
فساتين الدانتيل أيضا من الصيحات التي لا تنتهي والتي تناسب كل وقت تقريبا، كما أنها توفر بموديات تناسب الأمهات أو الجدات فيمكن الاستعانة بأي من الموديل في المناسبات المختلفة لهن.
فساتين سهرة ناعمة
اللون البيج من الألوان المميزة والتي أصبحت من صيحات الموضة القوية لذا لا تتردي في اقتناء واحد منهم لأنه سيتناسب مع ستايلات الخطبة وحفلات الزفاف وعقد القران.
شاهدي في الصور ستايلات متنوعة من الفساتين السواريه التي يمكن ارتدائها في أكثر من مناسبة.
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