كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 3 نوفمبر 2019 04:39 مساءً - تُعدّ الفاشينيستا الكويتية ومدونة الموضة والأزياء فوز الفهد، من أكثر الشخصيات المؤثرة والمعروفة في عالم الجمال والأناقة في الوطن العربي. ولاهتمامها الدائم باطلالاتها المختارة والمنسّقة بعناية، ولا سيما مكياجها المميز المنسق بألوان وأفكار مذهلة، جمعنا لكنّ اليوم ست صور لمكياجها المتقن والاحترافي؛ لتستوحين منه أفكارًا لمكياجكنّ.

مكياج مميز من الفاشينيستا فوز الفهد



عن المكياج الأحمر، فقد تزينت باطلالة حادة رسمت بها عينيها بالكحل الأسود من الداخل والخارج، ووضعت درجة داكنة من اللون الأحمر في كسرة العين وأعلاها، ودرجة لامعة من الأحمر في الجفنين، ووضعت بلاشر أحمر وطلاء شفتين بدرجة داكنة جدًّا من الأحمر، وتألقت في اطلالة أنثوية بـ أحمر الشفاه الأحمر، واستخدمت لجمال عينيها اللون البني الترابي والعدسات العسلية.

مكياج مميز من الفاشينيستا فوز الفهد

مكياج دخاني من فوز الفهد



ولمظهر مميز طغى عليه اللون الأسود، تجمَّلت بطلاء الشفتين الزهري بدرجته المميزة، وزينت عينيها بتدرجات اللون البني والأحمر، واستخدمت أحمر الخدين باللون الأحمر، وفي اطلالة أخرى لأزياء زرقاء ظهرت بأحمر شفاه فوشيا، ووضعت لعينيها مكياج "سموكي" بتدرجات اللون البني، مع آيلاينر خفيف مسحوب للخارج برسمة بسيطة.

مكياج مميز من الفاشينيستا فوز الفهد



ولـ مكياج زهري شبابي، لوَّنت فوز شفتيها باللون الزهري اللامع ووجنتيها بالزهري الفاتح، واستخدمت درجة مميزة من الزهري في العينين، وتميَّزت بإضافة اللون الفوشيا وسحبه من طرف العين لخارجها، واستخدمت الماسكرا السوداء لتكمل جمالها الطبيعي، وفي الاطلالة الأخرى تجمَّلت بقلم الروج الزهري بدرجته الفاتحة، ورسمت عينيها بالكحل الأسود السائل برسمة مميزة وعريضة، ووضعت درجة فاتحة من الزهري في العينين بأكملهما.

مكياج مميز من الفاشينيستا فوز الفهد



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