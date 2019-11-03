حيل جمالية تجعل من الفرنسيات أجمل النساء

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 3 نوفمبر 2019 04:39 مساءً - تسريحات الشعر البسيطة، العناية بالبشرة، والمكياج الخفيف الذي تعتمده النساء في فرنسا يجعلون سحرهن يبدو طبيعياً ويميّز ملامحهن التجميلة عن باقي نساء العالم، بالإضافة للعادات اليومية التي تجعلهن غيرالباقي. وإن كنّا سنخضع لنظرية أنّ لكل النساء أسرارهن الخاصة حول كيفية البقاء شابات وجميلات، إلاّ أنّ النساء الفرنسيات بعمر الأربعين يستطعن أن يظهرن بعمر العشرين، ومثال: الممثلة أودري توتو (43 عاماً).

المرأة الفرنسية لديها بالتأكيد بعض العادات المفيدة التي تساعدها على البقاء ساحرة في أي عمر. ماذا نعني بالعادات اليومية، ما هي وأين تكمن أهميتها؟





_ الكونتورينغ يسيطر اليوم على عالم التجميل، لكن الفتاة الفرنسية لا تهتم له، وجمالها يتمحور حول إظهار السمات الطبيعية للوجه، وليس إخفاءها أورسم ميزات جديدة.

_ تسريحات الشعر التي تعتمدها النساء الفرنسيات بسيطة جداً، حيث لا تركّز المرأة الفرنسية على تصاميم وموديلات مصطنعة، وهي تستعيض عن ذلك باكسسوارات قديمة، ولا تختار ملابسها فقط بناءًعلى الموضة.

_ إذا كنت تبحثين عن طريقة فعّالة لظهور بطلّة راقية، ما عليكِ إلاّ العودة لستايل النساء الفرنسيات: ضعي لون أحمر الشفاه المفضل لديهن... "الأحمر ".

_ الأظافر الملوّنة "المجنونة" لا تستهوي الفرنسيات. يفضلن الألوان الطبيعية.

_ معظم حقائب الماكياج الخاصة بالمرأة هي عبارة عن فوضى متنقلة- أكثر من من أحمر شفاه واحد، ظلال العيون، ماسكارا، كريم أساس.... فيما المرأة الفرنسية تحمل فقط الضروريات.



_ السشوار و"البيبي ليس" يدمران الشعر، وهذا ما تعرفه جيداً النساء الفرنسيات، لذا يخترن بدل ذلك منتجات شعر باهظة الثمن ذات نوعية جيدة.

_ صدّقي أو لا تصدّقي، الوسادة التي ننام عليها تؤثر على على بشرتنا وشعرنا. لذا، ننصحك باتباع خطى المرأة الفرنسية واشتري وسادة من الحرير.

_ مصممة الأزياء الفرنسية كوكو شانيل قالت مرّة: "على المرأة أن تضع العطر في المكان الذي تريد فيه قبلة،" وهذا ما تفعله المرأة الفرنسية. حافظي دائماً على رائحتك الذكية.

_ الجمال الفرنسي يتبع مبدأً واحداً بسيطاً: يمكنك ارتداء ملابس بعشرة دولارات ولن يعرف ذلك أحد، لكن قصّة شعر رخيصة كافية أن تشوّه مظهرك بالكامل.

_ التركيز دائماً على منظف جيد للوجه، واقي من الشمس، ومرطب.

_ تدليك الوجه المنتظم ضروري لإشراقة بشرتك بالكامل، وليس عليكِ الذهاب إلى صالونات تجميل باهظة الثمن. يمكنك القيام بذلك في المنزل.

_ من الصعب العثور على امرأة فرنسية ذات حواجب سميكة وسوداء بشكل مبالغ به.

_النساء في فرنسا لديهن رأي خاص حول معايير الرجيم الجديدة. فقدان الوزن مهم لكن نقص الفيتامينات والمعادن يمكن أن يجعل نظامك الغذائي أضعف.

_ المرأة الفرنسية ليست من المعجبات بالجراحة التجميلية، لذلك لا نجد الكثير من النساء في شوارع باريس بأنوف مجملّة أو عظام الخد أو الشفاه المنتفخة بل يقبلن أنفسهن كما هنّ.

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