مكياج من بدور البلوشي غريب ومميز

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 3 نوفمبر 2019 04:39 مساءً - تهوى خبيرة التجميل بدور البلوشي حيلَ المكياج المميزة، بأفكارها الغريبة الجنونية، لذا جمعنا لكم اليوم ست صور لمكياجها الاحترافي المتقن، فأيها أجمل برأيكم؟

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لإطلالة صيفية، اختارت بدور طلاء شفاه باللون الأحمر في الأطراف وفوشيا في المنتصف، ووضعت بلاشر أحمر، وجمَّلت عيني العارضة بآي لاينر مسحوب من أسفل العين لخارجها باللون الأحمر، ووضعت في مدمع العين وأسفل الحاجب اللون الأبيض وأضافت ظلال أعين أصفر، واستخدمت لتزيين رموشها ماسكرا صفراء، وأكملت جمال اللوك بالنمش.

ولخيار أبسط، وضعتْ طلاء شفاه أحمر ومُحدِّد للشفاه باللون البنفسجي، وجملت عينيها باللون البني في كسرة العين والأبيض اللامع في الجفن، ورسمت عينيها بالآي لاينر الأسود، ولمظهر غريب جمعت بين الروج البرتقالي والعدسات الزرقاء والآي لاينر الأسود العريض مع قصاصات الورق الذهبية بشكلٍ مميز.

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ولمظهر مفعم باللون الزهري، زيَّنت العارضةَ بقلم الروج الزهري الفاتح، ولوَّنت وجنتيها بدرجة داكنة من الزهري، واستخدمت لعينيها رسمة مسحوبة للخارج باللون الزهري وأخرى مسحوبة من حواف العين للأعلى باللون الأسود، ولتجعل الإطلالة أكثر تميزًا وضعت لمعة زهرية أسفل العين وعدسات رمادية.

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وللوك عصري بالحلوى، تألقت العارضة بظلال جفون وبلاشر زهري، وأكملت جمالها بدمج اللون الأصفر في مدمع العين مع رسمة الآي لاينر البسيطة والرموش الاصطناعية، كما جمَّلت شفتيها ببعض الحلوى الملونة.

طريقة وضع الماسكرا بدون تكتل

ولمظهر أكثر بساطة وغرابة استخدمت طلاء الشفاه البنفسجي بدرجة لامعة ورسمت عينيها بالزهري، ووضعت قلم الكحل الأزرق أسفل العين ورموشًا اصطناعية طويلة.

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