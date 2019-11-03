وقت الاسترخاء.. حمّام مغربي رائع للجسم بهذه الوصفة

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 3 نوفمبر 2019 04:39 مساءً - الحمّام المغربي له تاريخ طويل ومعروف في كيفية العناية ببشرة وجسم الصبيّة، والحصول على ملمس ناعم، والتخلص من الجلد الميت، وتنظيف الجسم بالكامل، وتنشيط الدورة الدموية، بالإضافة إلى الإحساس بالاسترخاء.
لهذا إليكِ وصفة مذهلة لعمل حمّام مغربي رائع للجسم بالمنزل...
المكونات
- نصف طمي مغربي
- ربع كوب حنة مغربية
- صابون مغربي
- عصير ليمون
- ماء ورد
- زيت لوز حلو
- ملح خشن
- زيت لافندر
- صابون غليسرين
للتنظيف
- لوفة مغربية خشنة
- حجر القدم
طريقة عمل الحمّام المغربي
- اِجلسي بحوض الاستحمام الدافىء والبخار لمدة ربع ساعة.
- اُخلطي كلًّا من الطمي المغربي مع الحنة المغربية والصابون، وعصير الليمون وماء الورد، مع بعضها، وابدئي بتدليك الجسم باللوفة المغربية.
- اتركي الخليط على الجسم لمدة ربع ساعة، ويفضل أن تعرّضي الجسم لكمية أكبر من البخار.
- اشطفي جسمكِ بالماء، ومن ثم مرري اللافندر مع زيت اللوز الحلو والملح الخشن على جسمِك، ومن ثم عرّضي نفسكِ للبخار مرة أخرى.
- اُفركي قدميكِ بالحجر في هذه الأثناء.
- اُشطفي جسمكِ بالماء مرة أخرى لإزالة الملح عن الجسم، ومن ثم افركي الجسم بصابون الغليسرين والفوطة المغربية.
- اُشطفي جسمكِ بالماء الفاتر بعدها.
- يفضل عمل الحمّام المغربي مرة واحدة في الشهر، لتنظيف الجسم باستمرار.
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