تسريحات شعر قصير من وحي النجمات العالميات

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 3 نوفمبر 2019 04:39 مساءً - الشعر القصير، كما سبق ان ذكرنا في العديد من المقالات، يتربّع على عرش الموضة حاليا. فهو يتوافر بقصّات مختلفة لكي تتناسب مع اشكال الوجوه المتنوعة. فما من سيدة تمتلك وجها مطابقا لوجه سيدة اخرى.



المؤكد ان الاطلالة بالشعر القصير لا يمكن ان تمر مرور الكرام. وما يعزز صحة هذه المقولة هو النجاح الهائل الذي تحققه تسريحات الشعر القصير على السجادات الحمراء. إذ من مهرجان الى آخر، تطلّ الكثير من النجمات العالميات بتسريحات الشعر القصير. كل واحدة منهن تختار أسلوبا خاصا بها.



في هذا التقرير، نعرض لكِ مجموعة من أجمل تسريحات الشعر القصير، علّك تستلهمين منها اطلالتك الخريفية المقبلة، قبل ان تزيّني عنقك بوشاح كبير يقيك البرد القارس!



سكارليت جوهانسن:

سكارليت جوهانسن

أطلت هذه الحسناء الشقراء بتسريحة جريئة جدا. إذ حلقت شعرها الى الجهتين اليمنى واليسرى فيما تركت الشعر من الأعلى طويلا بعض الشيء، على نحو يجعلها قادرة على ردّه الى الوراء.



جنيفر لورانس:

جنيفر لورانس

أطلت بتسريحة قصيرة إنما لم تصل الى حدود سابقتها سكارليت جوهانسن. فهذه النجمة فضّلت إبقاء الخصل طويلة نسبيا على نحو يجعلها قادرة على ردّ كل شعرها الى الخلف. تسريحة ذكية لانها تشكل حلا وسطا، في حال الرغبة في العودة سريعا الى الشعر المتوسط الطول.



جيجي حديد:

جيجي حديد

عارضة الازياء العالمية، يندر ان تطلّ بأسلوب غير موفق. فهذه النجمة التي تُعتبَر ايقونة في عالم الموضة، تنجح في تنويع اطلالاتها. أما على صعيد الشعر القصير فقد اختارت تسريحة الكاريه القصير، وصفّفته على طريقة الشعر المبلل مع ردّه الى الخلف.

Advertisements



ريهانا:

الجميلة السمراء، تبهر متابعيها في كل اطلالتها. على هذه السجادة الحمراء، اختارت الروج الاحمر مع تسريحة قصيرة بالشعر المجعد.



اوليفيا كالبو:

اوليفيا كالبو

عرفناها بالشعر الطويل، لكن النجمة أوليفيا كالبو لم تتردد في اعتماد تسريحة الشعر القصير بأسلوب جانبي. استغنت عن الغرة الامامية لكي تبرز جمال ملامحها الهادئة وسحنتها المشرقة. خط من الأيلاينر كان كفيلا بابراز جمال عينيها!

إقرئي أيضاً

أفضل المنتجات لتطويل الشعر وتعزيز نموه

تسريحات شعر للمرأة الأكبر سناً... مستوحاة من النجمات

للرجل ..العناية بالشعر في فصل الشتاء