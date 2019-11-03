أفضل أنواع الطلاء المقوي للأظافر

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 3 نوفمبر 2019 04:39 مساءً - الطلاء المقوّي للاظافر، يُصبح اقتناؤه ضرورة خصوصاً في الشتاء. إذ في هذا الموسم البارد، تصبح الاظافر جافة وعرضة للتكسّر بنسبة اكبر بفعل هشاشتها. وبذلك تفقد يدي السيدة انوثتهما ورونقهما. ويصبح بالتالي تطبيق اي مناكير اظافر بلون بارز، مسألة غير مستحسنة.



صحيح ان التصدي للأظافر الجافة، يبدأ اولا بتطبيق الكريمات المغذية او بعض الخلطات المنزلية، التي تحتوي مثلا على جل الالوفيرا. إنما في حال كنت ترغبين في اقتناء مناكير او طلاء مقوٍّ للاظافر الهشة، فقد حضرنا لك باقة من أفضل انواع الطلاء المقوي للاظافر.



هذه اللائحة، ستسهّل عليك مهمة البحث عن أفضل أنواع طلاء الأظافر المقوي للأظافر الهشة والذي يساعد في تجديد الاظافر.



Nails Inc Nailkale Superfood Base Coat

Nails Inc Nailkale Superfood Base Coat



يتميّز بتركيبته المغذية، إذ انه يحتوي على الجينسنغ والليمون والصبار والعنب والرمان والفيتامينات A و C و E و F و H – وكلها تعمل على توفير علاج مقوي للاظافر، يمكن استخدامه ثلاث مرات أسبوعيا.

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ella + mila Ridge-Filler Base Coat

ella + mila Ridge-Filler Base Coat



مناسب تماما للأظافر المتفسخة بين طبقتين او أكثر. يتمتع بتركيبة شفافة ومشابهة للكريم، إنما ليست سميكة جدا. تعمل على ملء التفسخات وطرف الظفر لتمنعه من التفسخ، وبالتالي تساعده في النمو بشكل افضل.



OPI Nail Envy Nail Strengthener

OPI Nail Envy Nail Strengthener



يشيد كثيرون بهذا المنتج، إذ ساعد الكثير من السيدات في تعزيز قوة الاظافر الضعيفة التي يشكون منها. يتميّز بتدرجاته اللونية المختلفة والشفافة نوعا ما. يساعد في نمو الظفر بفضل تركيبته التي تحتوي على بروتين القمح. في اليوم الاول يتم تطبيق طبقة رقيقة منه وفي اليوم الثاني تضاف طبقة ثانية. يترك ثلاثة ايام وبعدها تتم ازالته والبدء من جديد.

كذلك يمكن استخدامه كطبقة اساس قبل تطبيق مناكير الاظافر العادي.



duri Rejuvacote 1 Nail Growth System

duri Rejuvacote 1 Nail Growth System



يتميّز بتركيبته التي تشتمل على مادتي الكيراتين والكالسيوم. هذا ما يسمح له بمنع تكسر الظفر وتعزيز نموّه في حال تم استخدامه بانتظام طوال اسبوعين الى ثلاثة. كيف يكون ذلك؟ يجب تطبيق طبقة واحدة على الاظافر الهشة، سواء كانت متفسّخة مكسورة او قصيرة لا تنمو. المهم هو تجنب وصوله الى الجلد المحيط بالظفر. يمكن ايضا وضعه تحت المناكير لملون كطبقة اساس. بعد سبعة أيام، يتم البدء من جديد، استمرري في استخدام هذا المناكير المقوي الى ان تصبح اظافرك قوية. ينصح به ايضا للواتي يرغبن في تعزيز الاظافر الضعيفة بعد استخدام الاظافر الصناعية مدة طويلة.

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