حاربي الشيب بالقهوة والشاي!

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 3 نوفمبر 2019 04:39 مساءً - يعتبر الشيب أكثر المشاكل الجمالية التي تعاني منها المرأة، إذ يُفقِد الشعرُ الأبيض المرأةَ الكثير من الجاذبية والجمال ويضيف سنوات إلى عمرها. وهي تبحث بشكل دائم عن حلول بعيداً عن أضرار صبغات الشعر. لذا نقدّم لكِ – الخليج 365 – خلطات طبيعية بإمكانك استخدامها لإخفاء الشيب بشكل تام في شعرك، وهي لا تشكّل أي أذى أو أثار جانبية على الشعر أو فروة الرأس.

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القهوة لإخفاء الشعر الأبيض

حضري في وعاء ما يعادل 300-400 مل من القهوة (يفضل قهوة ثقيلة أو اسبرسو)، اغسلي شعرك بالشامبو المعتاد ثم ضعي القهوة على الشعر الرطب وافركي بلطف بأصابعك عن طريق عمل حركات دائرية صغيرة.

بعد استخدام القهوة، اضغطي على شعرك ولفيه بمنشفة. اتركيه 20-30 دقيقة ثم اشطفيه جيدا بالماء النظيف.

كرّري مرتين في الاسبوع حتى تلاحظي أن اللون الأبيض قد خف.

تعطي القهوة لوناً بنياً صافياً لإخفاء الشعر الأبيض. الشرط الوحيد لاستخدام هذه الوصفة هو أن يكون لون شعرك كستنائي أو بني فاتح أو بني داكن أو رمادي. علاوة على ذلك، القهوة تحمي الكيراتين في الشعر وتحفّز نموه وتمنع تساقطه. لذا فإن القهوة منتج علاجي كامل لشعرك.

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الملح الخشن والشاي الأسود

قومي بإحضار كوب من الماء ثم ضعي فيهما كمية لا بأس بها من الشاي للحصول على مادّة مركزة من مشروب الشاي بعد ذلك قومي بغليه على النار جيدا ليصبح داكن اللّون ثم بعد ذلك ارفعيه من على النار ثم بعد ذلك اتركيه حتى يبرد أو يصبح دافئًا، ضعي ملعقتين من الملح كبيرتين.

بعد ذلك اغسلي الشعر به أو ضعيه في زجاجة رش وقومي برش الشاي على شعركِ ، بعد ذلك اتركيه من نصف ساعة لساعة اوغسليه بالماء وضعي زيت يساعد على ترطيب الشعر حيث أن الشاي قد يتسبب في جفاف الشعر، والزيوت المرطبة للشعر تحميه من الجفاف.

سوف تلاحظين بعد استعمال الوصفة لمدة لا تقل عن شهرين أن الشعر الأبيض قد اختفى وتحوّل إلى اللّون الطبيعي للشعرة، وهناك نتائج تظهر بعد شهر من الإستعمال حسب كمية الشعر الأبيض وقوة ظهوره.

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