أخصائي: الفراغ العملي والعاطفي والتباهي أحد عوامل إسراف الزوجة

قال الدكتور أحمد علام، استشاري العلاقات الأسرية، أن مشكلة إسراف أو تبذير الزوجة لها أبعاد كثيرة، وإذا عرف الزوج هذه الأبعاد سيعرف كيف يتعامل مع زوجته المسرفة.

وأضاف علام، خلال مدخلة هاتفية مع برنامج "إلى ربات البيوت"، المذاع عبر إذاعة "البرنامج العام"، أن شعور الزوجة بالفراغ العملي أحد أسباب الإسراف، لأنها تحاول أن تشغل وقتها فتذهب للتسوق والشراء، أو لأنها تريد التباهي أمام الأهل والأصدقاء أي المنافسة بين الزوجة والأهل والأصدقاء فيمن قد يشترى الأكثر والأغلى.

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وأوضح أن ذلك قد يرجع أيضا إلى تعرضها لمشكلة نفسية، بسبب مثلا سوء التربية أو إحساسها بابتعاد زوجها عنها وشكوكها الكثيرة عن تحوله العاطفي، وخمود الحب في قلبه وتخوفها من الارتباط بأخرى، ما يشعرها بأنها امرأة غير مرغوبة، ومن هنا تبدأ الصرف والبذخ وشراء كل ما تطوله يدها، ولا يشبعها إلا الاقتناء والاكتناز، لدرجة أنها أصبحت تشترى بلا تمييز أو حاجة حقيقية للشراء، وكأنها تطلق بمشترياتها رصاصات تنبيه تصيب قلب الزوج الحاضر الغائب ليراها ويحس بها.

وتابع: "في هذة الحالة يجب على الزوج أن يستوعب زوجتة ويحاول أن يعرف نوع المشكلة التي تعاني منها، من خلال الحديث معها بشكل ودي ومتفاهم، ولا داعي للعصبية أو التعنيف، أو اللجوء لأخصائي ليعرف كيف يتعامل معها".

وأشار إلى أنه إذا لم يعرف الزوج السبب فلا بد أنه يشرك زوجته في معرفة مشاكله المادية، وأيضا يجب على الزوج مشاركة الزوجة في إدارة المنزل أو أن يشغلها في أي أمر بدلا من معاناتها من الفراغ".