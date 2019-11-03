تخزين البيض في الثلاجة أم خارجها.. تعرف على الطريقة الفضلى؟

عادة يوضع البيض في الثلاجة بعد شرائه مباشرة، عكس ما يحدث في المتاجر والأسواق، إذ يضعون البيض خارج الثلاجات، وهذ يطرح علينا السؤال هل ما يحدث في الأسواق خطأ؟، أم أنّ ما نفعله بوضع البيض في الثلاجة هو الأمر الخاطئ؟.

يمتاز البيض بوجود غشاء رقيق يعزل بياض القشرة، وقد يتلف إذا تعرض لتغيرات مفاجئة في درجة الحرارة، وهذا هو سبب وجوده في الأماكن التجارية والـ سوبرماركت، خارج الثلاجات أو المبردات، بحسب وكالة "سبوتنك".

وفي أثناء توصيل البيض إلى المتاجر، وقبلها تم حفظه في ثلاجات كبيرة، ثم يحفظ في الثلاجات بالمتاجر، فإنه يتعرض لتغيرات في درجات الحرارة خلال عملية النقل والحفظ، ما يؤدي إلى تغيير غشاء البيضة، وبالتالي يجعل استهلاكه خطرا لأن الماء قد يتكثف على سطح البيضة، ما يسهل تكوين الكائنات الحية الدقيقة التي قد تخترق البيضة من خلال مسام القشرة.

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ويمنع الغشاء الأبيض ما يعرف بـ"السالمونيلا" الموجودة على القشرة، والتي تنتج من فضلات الدجاج من الدخول الى داخل البيضة، وحال ترك البيض خارج الثلاجة فإن الهواء يدخل إلى بياض البيض أسرع مما لو تركته في الثلاجة، إذ تتميز قشرة البيضة بأنّها مسامية، ودخول الهواء إلى البيضة لا يؤثر على المستوى الصحي طالما تم استهلاك البيض في الوقت الملائم، ما يتطلب معرفة الحد الأقصى لاستهلاكه وهو ما يكون موجود عادة على العلب الحافظة للبيض.

ويؤثر دخول الهواء إلى داخل البيض على قوام البياض، أي أنّ اللون الأبيض لن يكون بدرجة النصاعة ذاتها، ولن يكون صفار البيض مركزا مثلما يظهر في البيض الذي تضعه في الثلاجة.

كيف يتم حفظ البيض؟

في الصيف يفضل وضعه في الثلاجة كون البيض قد يفسد بسرعة في الوقت الذي يحتاج فيه الى درجات حرارة منخفضة، ومع الشتاء يمكن الاحتفاظ به خارج الثلاجة.