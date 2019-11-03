انتقامًا من زوجها.. سيدة تطلق النار على أطفالها الثلاث

عكس ما هو شائع في حكايات المنفصلين التي يلجأ فيها الزوج للانتقام من طليقته وأبنائه، انتقمت سيدة برازيلية من زوجها بإطلاق النار على أطفالها ونفسها من بعدهم.

لحظة تهور وغضب دفعت البرازيلية للإقدام على فعلتها، بعد أن صرح زوجها في التحقيقات بأن طليقته عانت خلال الفترة الأخيرة من اضطرابات نفسية بسبب المشاكل التي حدثت بينهما، وإخباره لها بأن الحياة بينهما أصبحت أكثر تعقيدا وزادت المشاكل التي وصلت إلى حل نهائي للقضاء على الشجار المستمر وهو الطلاق، حسب صحيفة "ميرور " البريطانية.

الزوج أكد أيضًا في التحقيقات أنه لم يتحمل أن يراها مرة أخرى بعد الطلاق برغم حبهم الشديد لبعضهما، إلا أنه غادر المكان وعاد عندما علم أنها أطلقت النيران على الأطفال وقتلت نفسها.

كانت الشرطة البرازيلية عثرت على جثة سيدة بالغة من العمر 35 عاما، ويرقد بجانبها أطفال بأعمار 7 سنوات و10 سنوات، كلهم ماتوا بنفس السلاح وهو بندقية آلية.