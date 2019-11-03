هند تطلب الخلع: "كان هيموتني علشان 3 جنيه"

"استحالة العشرة الزوجية".. جملة مقترنة في العديد من قضايا الطلاق التي تقيمها السيدات لإنهاء حياتهن الزوجية، تكمن وراءها آلاف الأسباب التي تؤدي إلى وقوف المرأة بساحات المحاكم، ويأتي الخذلان على رأس المشكلات خاصة في حالة فقدان الثقة بين الطرفين، فلم تعد أسباب الخلع والطلاق والنفقة كما كانت في السابق، بل تطورت لتصبح غريبة عن المألوف، كان أحدها قصة "هند"، التي رفعت دعوى خلع ضد زوجها بسبب 3 جنيهات.

"كان سايب 3 جنيه علي الكومدينو جمب السرير برا المحفظة، وأنا حاطة حاجة زي طفاية كدا بجمع فيها الكوينز كلها لو بيشتري حاجة ولا محتاجة فكة باخد منهم، المهم خدت الـ3 جنيه حطيتهم فيها، جوزي صحي قالي أنتي خدتي فلوس من محفظتي قولتله لا مش متخيلة أنه بيسأل على الـ3 جنيه أصلا، أنا فاكرة أنه بيسأل على مبلغ"، كانت هذه أولى كلمات "هند. ع." صاحبة الـ29 عاما، أمام محكمة الأسرة بمدينة سمنود الغربية، بعد أن أقامت دعوى خلع ضد زوجها.

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تقول هند لـ"الوطن"، إنها تزوجت منذ عام ونصف ولم يحدث حمل، وأجرت جميع التحاليل المطلوبة إلى أن الأطباء أكدوا أنه لا يوجد مانع لديها وأنها مسألة وقت، وهذه المشكلة تجعلها في خلاف دائم مع زوجها الذي يتشاجر معها ويضربها لأقل سبب مهما كان تافه: "في اليوم دا أول ما قولتله لا مخدتش منك فلوس من أمتى وأنا بفتح محفظتك من غير ما أقولك، لسه مكلمتش كلامي لقيته بيضرب فيا بغباء لحد ما أنفي نزفت، وجرجرني برا الشقة، وسب وشتيمة بأقذر الألفاظ، ويقولي بصوت عالي يا حرامية، قدام الجيران كلهم.

تتابع صاحبة الـ29 عاما حديثها، بأن زوجها أخد يوجه لها السباب والشتائم وهي لم يخطر ببالها الـ3 جنيهات، حتى قال أنا كل يوم بلاحظ إن الفلوس بتقل: "قعد يقول أنا كل يوم بلاقي الفلوس بتقل ومعرفش بتروح فين، وأما بعدهم بنسي، فسيبت 3 جنيه جمب المحفظة عشان أعرف انتي بتاخدي مني فلوس ولا لأ، وفعلا خدتيهم يبقي الفلوس اللي بتتاخد كل يوم دي أنتي اللي بتسرقيهم، حاولت أفهمه إن 3 جنيه إيه اللي هسرقهم ولا هعمل بيهم إيه أصلا، بس هو كان بيتلكك عشان يضربي ويطردني من البيت، وبفضيحة قدام الجيران، وطبعا محدش فاهم إن كل دا عشان حاجة عبيطة".

وأضافت الزوجة أنها حررت محضر تعدي بالضرب لزوجها وأقامت دعوى خلع بعد أن رفض تطليقها: "قالي هو أنا هطلقك بالساهل كدا لازم أمرمطك في المحاكم، أنا رفعت خلع عشان أخلص منه بسرعة، لأن الطلاق بيطول وبيقعد سنين وأنا مش قادرة أبص في وشه".