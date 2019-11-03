زوجة أحمد زاهر تشيد بإطلالة روجينا بمهرجان "بي يوند" في الكويت

نشرت هدى زاهر، زوجة الفنان أحمد زاهر، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مع الفنانة روجينا والفنانة شيري عادل، أثناء حضورهم مهرجان "بي يوند" الدولى في الكويت.

وعلقت هدى: "أغلى الحبايب.. بحبك أوي يا روجينا كنتي تجنني في افتتاح المهرجان النهاردة.. شيري عادل ما شاء الله عليكي حبيبتي".

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وانطلق مهرجان "بي يوند" مطلع الشهر الحالي ويستمر لمدة أسبوع، حيث تقام كل فعالياته على مسرح عبدالحسين العبدالرضا ومكتبة الكويت الوطنية، وجرى الاتفاق على الفنان والإعلامي محمد المنصور، بحيث يكون هو شخصية المهرجان، خلال سنته الأولى.

ومن المقرر أن يجري تكريم مجموعة كبيرة من نجوم الكويت خلال المهرجان، وهم كل من الفنان القدير سعد الفرج، والفنانة القديرة حياة الفهد، والمخرج القدير خالد الصديق، والإعلامي والوزير السابق محمد السنعوسي، والكاتب والمؤلف عبدالرحمن الصالح.