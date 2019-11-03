الامارات | أفلام تحت أضواء النجوم من داخل سياراتكم.. في أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن أفلام تحت أضواء النجوم من داخل سياراتكم.. في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت «لحظات أبوظبي»، المبادرة المجتمعية التي تنفذها دائرة تنمية المجتمع ضمن إطار برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غداً 21»، فعالية «سينما السيارات» التي ستنظم بجزيرة الحديريات على مدار الخميس والجمعة المقبلين.

وتهدف «لحظات أبوظبي» إلى تعزيز الترابط الأسري بين سكّان أبوظبي، ومد جسور التواصل بين أفراد المجتمع بشكل عام من خلال عدد من الفعاليات والأنشطة المجتمعية التي تضفي أجواء عائلية، تجسّد الاندماج المجتمعي بين كل شرائح المجتمع في خمس مناطق رئيسة في العاصمة.

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وستمنح «سينما السيارات» سكّان العاصمة تجربة سينمائية فريدة، إذ سيتمكّن الحضور من مشاهدة الأفلام تحت أضواء النجوم من داخل سياراتهم في موقع خلّاب على جزيرة الحديريات، التي تعد وجهة متميزة للاستجمام والاستمتاع بالشاطئ.

وسيضم موقع الفعالية منصة تضم مقاعد ليتمكن الحضور الذين لا يمتلكون سيارات من الجلوس ومتابعة الفيلم. وستشهد الفعّالية عرضين: الأول في الثامنة مساءً، فيما سيبدأ العرض الثاني عند الـ11 مساءً.

