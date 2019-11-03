تمر على 38 دولة وتستمر 100 يوم.. أفضل 10 رحلات بحرية في العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - هل أنت على استعداد للذهاب في رحلة لا تُنسى؟ إذا كنت تخطط لذلك وكنت من عشاق المغامرات البحرية، نستعرض لك الرحلات التي قد تكون المثالية.

نرصد لكم أفضل رحلات بحرية حول العالم للعامين المقبلين، يستطيع فيها المسافرون قضاء رحلاتهم في التنقل من محيط إلى آخر عبر أفخم السفن ويستطيعون التبضع خلال الرحلة من الأسواق مرتفعة الثمن، وفقا لما ذكر "CNN" عربية، خلال السطور التالية:

سفينة كونارد:

ستغطي الرحلة التي ستخوضها السفينة في عام 2020، 38 دولة في القارات الأربعة، كما أن كونراد ستقوم برحلات كاملة حول العالم بدءاً من عام 2021، حيث ستنتقل سفينة The Queen Mary2 في الاتجاه التقليدي من الشرق إلى الغرب، بينما ستتجه سفينة Queen Victoria غرباً عبر قناة بنما.

رحلة العالم على متن سفينة Queen Mary 2:

المدة: 99 ليلة

التاريخ: من 10 يناير وحتى 18 أبريل 2020

التكلفة: تبدأ الأسعار من 14800دولار

السفينة: Queen Mary 2

ميناء المغادرة: نيويورك (113 ليلة) أو لندن 99 ليلة

ميناء الوصول: نيويورك (113 ليلة) أو لندن (99 ليلة)

سفينة كريستال:

تقدم كريستال الرحلات البحرية منذ أكثر من عقدين، كما تنتقل من ميامي إلى روما، إذ ستغطي رحلتها ثلاثة أرباع المناطق حول العالم.

رحلة العالم، على متن سفن Crystal:

المدة: 105 ليال

التاريخ: من 6 يناير وحتى 21 أبريل 2020

التكلفة: تبدأ الأسعار من 194000 دولار

سفينة Silversea

تتمتع هذه السفينة بعرضين، إذ يمكن لمحبي المغامرة اختيار سفينة "silver Cloud"، بينما يستطيع محبو الرحلات التقليدية، اختيار سفينة "Silver Whisper".

رحلة "Silver Whisper"

المدة: 150 يومًا

التاريخ: من 7 يناير حتى 6 يونيو 2021

التكلفة: تبدأ الأسعار من 61700 دولار

السفينة: Silver Whisper

ميناء المغادرة: فلوريدا

ميناء الوصول: نيويورك

رحلة The Uncharted World Tour

المدة: 167 يوماً

التاريخ: من 30 يناير وحتى 16 أبريل 2021

التكلفة: تبدأ الأسعار من 93000 دولار

السفينة: Silver Cloud

ميناء المغادرة: الأرجنتين

ميناء الوصول: النرويج

سفينة Seabourn

يغادر الركاب من ميامي ويتجهون شرقاً ويعبرون المحيط الأطلسي، والبحر الأبيض المتوسط، والبحر الأحمر، والمحيط الهندي، والمحيط الهادئ، قبل النزول في سان فرانسيسكو بكاليفورنيا.

رحلة 2020 World Cruise:

المدة: 146 ليلة

التاريخ: من 4 يناير وحتى 28 مايو 2020

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التكلفة: تبدأ الأسعار من 66999 دولاراً

سفينة Viking Cruises

هذه أطول رحلة متوفرة، إذ تتضمن 245 ليلة أو ما يقارب 8 أشهر على المحيط.

رحلة Viking Ultimate World Cruise

المدة: 245 ليلة

التواريخ: من 31 أغسطس وحتى 2 مايو 2020

التكلفة: تبدأ الأسعار من 82990 دولاراً

سفينة Regent

تبدأ الرحلة من ميامي وتنتقل بعدها غرباً عبر قناة بنما والمحيط الهادئ، ثم تعود إلى ميامي.

وتكون الرحلة أقصر إن اختار المسافرون باقة 117 يوماً، إذ تتبع الرحلة طريقاً مشابهاً ولكنها تتوقف في برشلونة بدلاً من الذهاب إلى ميامي.

رحلة A World of Luxury

المدة: 131 ليلة

التاريخ: من 6 يناير وحتى 17 مايو 2020

التكلفة: تبدأ الأسعار من 66700 دولار

سفينة MSC

تبدأ الرحلة من إيطاليا وتعود إلى الميناء ذاته بعد 119 يوما و49 محطة، كما أنه ستسافر الرحلة حول العالم باتجاه الغرب.

رحلات Around the World Cruise 2020 MSC

المدة: 117 ليلة

التاريخ: من 5 يناير وحتى 30 أبريل 2020

التكلفة: تبدأ الأسعار من 15000 دولار

رحلة MSC Around the world cruise 2021

المدة: 119 ليلة

التاريخ: من 5 يناير وحتى 3 مايو 2021

التكلفة: تبدأ الأسعار من 15000 دولار

سفينة Ocenia Cruises

النقطة القوية في هذه الرحلات هي الوجهات التي تركز عليها، إذ ترسو السفينة في حوالي 100 ميناء في 44 دولة مختلفة.

رحلة Around The World 2020

المدة: 180 أو 200 يوم

التاريخ: من 8 يناير وحتى 5 يوليو 2020

التكلفة: تبدأ الأسعار من 43300 دولار

سفينة Princess

يمنح الركاب على متن هذه السفينة الخيار بالنزول في ميناء فلوريدا أو كاليفورنيا

رحلة 111 Day World Cruise

المدة: 111 ليلة

التاريخ: من 3 يناير وحتى 25 أبريل 2021

التكلفة: تبدأ الأسعار من 19999 دولاراً

سفينة Costa Cruises

سافر أكثر من 60 ألف شخص على متن هذه السفن منذ 2011.

رحلة World Tour 2020 (بيعت كل التذاكر):

المدة: 113 يوماً

التاريخ: من 5 يناير وحتى 26 أبريل 2020