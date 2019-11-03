تمر على 38 دولة وتستمر 100 يوم.. أفضل 10 رحلات بحرية في العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - هل أنت على استعداد للذهاب في رحلة لا تُنسى؟ إذا كنت تخطط لذلك وكنت من عشاق المغامرات البحرية، نستعرض لك الرحلات التي قد تكون المثالية.
نرصد لكم أفضل رحلات بحرية حول العالم للعامين المقبلين، يستطيع فيها المسافرون قضاء رحلاتهم في التنقل من محيط إلى آخر عبر أفخم السفن ويستطيعون التبضع خلال الرحلة من الأسواق مرتفعة الثمن، وفقا لما ذكر "CNN" عربية، خلال السطور التالية:
سفينة كونارد:
ستغطي الرحلة التي ستخوضها السفينة في عام 2020، 38 دولة في القارات الأربعة، كما أن كونراد ستقوم برحلات كاملة حول العالم بدءاً من عام 2021، حيث ستنتقل سفينة The Queen Mary2 في الاتجاه التقليدي من الشرق إلى الغرب، بينما ستتجه سفينة Queen Victoria غرباً عبر قناة بنما.
رحلة العالم على متن سفينة Queen Mary 2:
المدة: 99 ليلة
التاريخ: من 10 يناير وحتى 18 أبريل 2020
التكلفة: تبدأ الأسعار من 14800دولار
السفينة: Queen Mary 2
ميناء المغادرة: نيويورك (113 ليلة) أو لندن 99 ليلة
ميناء الوصول: نيويورك (113 ليلة) أو لندن (99 ليلة)
سفينة كريستال:
تقدم كريستال الرحلات البحرية منذ أكثر من عقدين، كما تنتقل من ميامي إلى روما، إذ ستغطي رحلتها ثلاثة أرباع المناطق حول العالم.
رحلة العالم، على متن سفن Crystal:
المدة: 105 ليال
التاريخ: من 6 يناير وحتى 21 أبريل 2020
التكلفة: تبدأ الأسعار من 194000 دولار
سفينة Silversea
تتمتع هذه السفينة بعرضين، إذ يمكن لمحبي المغامرة اختيار سفينة "silver Cloud"، بينما يستطيع محبو الرحلات التقليدية، اختيار سفينة "Silver Whisper".
رحلة "Silver Whisper"
المدة: 150 يومًا
التاريخ: من 7 يناير حتى 6 يونيو 2021
التكلفة: تبدأ الأسعار من 61700 دولار
السفينة: Silver Whisper
ميناء المغادرة: فلوريدا
ميناء الوصول: نيويورك
رحلة The Uncharted World Tour
المدة: 167 يوماً
التاريخ: من 30 يناير وحتى 16 أبريل 2021
التكلفة: تبدأ الأسعار من 93000 دولار
السفينة: Silver Cloud
ميناء المغادرة: الأرجنتين
ميناء الوصول: النرويج
سفينة Seabourn
يغادر الركاب من ميامي ويتجهون شرقاً ويعبرون المحيط الأطلسي، والبحر الأبيض المتوسط، والبحر الأحمر، والمحيط الهندي، والمحيط الهادئ، قبل النزول في سان فرانسيسكو بكاليفورنيا.
رحلة 2020 World Cruise:
المدة: 146 ليلة
التاريخ: من 4 يناير وحتى 28 مايو 2020
التكلفة: تبدأ الأسعار من 66999 دولاراً
سفينة Viking Cruises
هذه أطول رحلة متوفرة، إذ تتضمن 245 ليلة أو ما يقارب 8 أشهر على المحيط.
رحلة Viking Ultimate World Cruise
المدة: 245 ليلة
التواريخ: من 31 أغسطس وحتى 2 مايو 2020
التكلفة: تبدأ الأسعار من 82990 دولاراً
سفينة Regent
تبدأ الرحلة من ميامي وتنتقل بعدها غرباً عبر قناة بنما والمحيط الهادئ، ثم تعود إلى ميامي.
وتكون الرحلة أقصر إن اختار المسافرون باقة 117 يوماً، إذ تتبع الرحلة طريقاً مشابهاً ولكنها تتوقف في برشلونة بدلاً من الذهاب إلى ميامي.
رحلة A World of Luxury
المدة: 131 ليلة
التاريخ: من 6 يناير وحتى 17 مايو 2020
التكلفة: تبدأ الأسعار من 66700 دولار
سفينة MSC
تبدأ الرحلة من إيطاليا وتعود إلى الميناء ذاته بعد 119 يوما و49 محطة، كما أنه ستسافر الرحلة حول العالم باتجاه الغرب.
رحلات Around the World Cruise 2020 MSC
المدة: 117 ليلة
التاريخ: من 5 يناير وحتى 30 أبريل 2020
التكلفة: تبدأ الأسعار من 15000 دولار
رحلة MSC Around the world cruise 2021
المدة: 119 ليلة
التاريخ: من 5 يناير وحتى 3 مايو 2021
التكلفة: تبدأ الأسعار من 15000 دولار
سفينة Ocenia Cruises
النقطة القوية في هذه الرحلات هي الوجهات التي تركز عليها، إذ ترسو السفينة في حوالي 100 ميناء في 44 دولة مختلفة.
رحلة Around The World 2020
المدة: 180 أو 200 يوم
التاريخ: من 8 يناير وحتى 5 يوليو 2020
التكلفة: تبدأ الأسعار من 43300 دولار
سفينة Princess
يمنح الركاب على متن هذه السفينة الخيار بالنزول في ميناء فلوريدا أو كاليفورنيا
رحلة 111 Day World Cruise
المدة: 111 ليلة
التاريخ: من 3 يناير وحتى 25 أبريل 2021
التكلفة: تبدأ الأسعار من 19999 دولاراً
سفينة Costa Cruises
سافر أكثر من 60 ألف شخص على متن هذه السفن منذ 2011.
رحلة World Tour 2020 (بيعت كل التذاكر):
المدة: 113 يوماً
التاريخ: من 5 يناير وحتى 26 أبريل 2020
كانت هذه تفاصيل خبر تمر على 38 دولة وتستمر 100 يوم.. أفضل 10 رحلات بحرية في العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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