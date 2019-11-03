منها الحليب.. هذه المنتجات تضر عند خلطها مع الشاي

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

قالت أخصائية التغذية إيلينا سولوماتينا إن بعض المنتجات مع الشاي لا تجلب أي فائدة للجسم، وتؤذيه في بعض الأحيان، وفقًا لـ"البيان".

وقالت الأخصائية لصحيفة "فيتشيرنايا موسكفا": "لا يجب وضع العسل في مشروب ساخن، لأنه يفقد خصائصه من درجات الحرارة المرتفعة. ولا يجب أن تشرب الشاي مع الحليب بكميات كبيرة".

وأضافت أن الحليب يحيّد مضادات الأكسدة المفيدة في الشاي، مما قد يؤدي إلى التخمير وعدم الراحة في المعدة. ومن الآمن شرب الشاي مع كل من الليمون والمربى.

وتحدثت خبيرة التغذية أيضًا عن أنواع الشاي. وأشارت إلى أنه من الأفضل شراء شراب تم جمعه من قمم شجيرة الشاي، لأنه يحتوي على العديد من العناصر الغذائية.