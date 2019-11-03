امرأة قضمت أذن صديقتها.. والسبب غريب

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

ألقت الشرطة في ولاية ميتشيجان الأمريكية القبض على امرأة بعد أن أقدمت على قضم أذن صديقتها، وادعت أنها مستذئبة والضحية مصاصة دماء، وفقًا لـ"24" إماراتي، نقلاً عن موقع "كانوي" الإلكتروني.

وعندما وصلت الشرطة كان كل من المتهمة أليسون تومسون ويفر (44 عاماً)، وصديقتها البالغة من العمر 48 عاماً، ولم يتم الكشف عن هويتها، مضرجتين في الدماء، وإلى جانب قطع أذنها، كانت جسم الصحية مليئاً بالخدوش والجروح وعلامات العض.

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وقال المحقق شون هوبكنز: "أخبرتني السيدة ويفر أنهما فعلتا الأمر بالتراضي، وأن الضحية مثلت دور مصاصة دماء، فيما تقمصت المتهمة دور المستذئبة. في حين أن الضحية روت قصة مختلفة، قائلة إنها كانت نائمة لحظة الاعتداء".

ووفقاً للشرطة كانت ويفر تحت تأثير الكحول والمخدرات لدى تنفيذ الاعتداء.

ويقول المحقق جيسون دالبيك من مكتب مقاطعة أوكلاند: "هذه واحدة من الحالات التي يمكن لضابط الشرطة أن يواجهها مرة واحدة في حياته".