شيماء سيف مع زوجها بمهرجان "بي يوند" في الكويت: ربنا يحفظك ليا

نشرت الفنانة شيماء سيف، صورة جديدة لها مع زوجها المنتج محمد كارتر، خلال حضورهما مهرجان "بي يوند" الدولي بالكويت.

وووجهت شيماء رسالة لزوجها: "حبيبي وأبويا وابني وأخويا.. يدوم وجودك جنبي.. وتدوم السعادة بوجودك، عند الله استودعك في كل لحظة.. ربنا يحفظك ليا ويبعد عننا كل شر.. بحبك".

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وانطلق مهرجان "بي يوند" مطلع الشهر الحالي ويستمر لمدة أسبوع، حيث تقام كل فعالياته على مسرح عبدالحسين العبدالرضا ومكتبة الكويت الوطنية، وجرى الاتفاق على الفنان والإعلامي محمد المنصور، بحيث يكون هو شخصية المهرجان، خلال سنته الأولى.

ومن المقرر أن يجرى تكريم مجموعة كبيرة من نجوم الكويت خلال المهرجان، وهم كل من الفنان القدير سعد الفرج، والفنانة القديرة حياة الفهد، والمخرج القدير خالد الصديق، والإعلامي والوزير السابق محمد السنعوسي، والكاتب والمؤلف عبدالرحمن الصالح.