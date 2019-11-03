شبه "أحلام ولا شيرين".. أمينة تثير إعجاب متابعيها بصورة: "دققوا شوية"

شاركت المطربة أمينة، متابعيها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لها خلال حفلها بولاية ديترويت الأمريكية.

ونشرت أمينة صورتها التي ظهرت فيها بشكل مختلف، ووجهت الشكر لمصفف الشعر وخبير التجميل: "بشكر كل حبايبى اللي نوروني سواء الجالية المصرية أو الجالية العراقية كان أحلى جو.. برضه شكرًا لمصفف الشعر والميكب ارتست حسن.. تسلم إيدك شكرا لقائد العمل الغالي إيلي حرفوش، والأستاذ يوسف الجو، وقائد الفرقة الموسيقية الأخ الفرفوش رزق.. رأفت بشرى وكل من ساهم فى وجودى في أجمل أجواء حصلت، وإلى أن نلتقي مرة ثانية بإذن الله".

Advertisements

تلقت أمينة العديد من تعليقات متابعيها الذين أبدوا إعجابهم بمظهر أمينة المختلف، فشبهتها إحدى المتابعات بالفنانة الإماراتية أحلام، بينما شبهتها أخرى بالفنانة شيرين عبدالوهاب: "إيه اللي عملتيه في نفسك دا.. بقيتي شبه أحلام"، فتفاعلت معها الفنانة أمينة قائلة: "دققي أنتي بس".

وفي تعليق آخر: "بقيتي شبه شيرين عبد الوهاب"، فردت عليها أمينة: "عشان هادية فى الصورة دي، إنما طبعًا بعد البوزيشن بقلب على أمينة على طول".