سمية الخشاب تهاجم أحمد سعد: "كنت هتنازل عن حقوقي الشرعية زي الحمارة"

هاجمت النجمة سمية الخشاب، طليقها الفنان أحمد سعد، بعدما حصل على حكم بحبسها لمدة 3 سنوات في قضية شيك دون رصيد.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر"، إنها لم تكن تتوقع أن يقدم طليقها على هذا التصرف، خاصةً، أن جلسةً جمعتهما بحضور "ناس مهمين وكبار"، حيث جرى الاتفاق على حقوق كل منهما، من أجل تصفية الخلافات.

وأضافت متحدثةً عن طليقها: "رجع قال معلش، معنديش، اتنازلي عن النفقة، اتنازلت عن حقي في دمي، وقلت مجتش ع الفلوس، مش مشكلة، عشان أمه الست الكبيرة".

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وأشار، إلى أن الجلسة أسفرت، عن إبرام عقود جديدة، من أجل تسوية الخلافات المالية: "كان عاوز يمضيني إني مليش حقوق شرعية عنده، ووافقت زي الحمارة، لكن الحمد لله إني ممضتش، وبمجرد ما سافرت برشلونة أخد الحكم، ومكنتش حاسة باللي بيعمله، وكنت ماشية مع كلمة ناس كبيرة".

وقضت محكمة جنح الدقي، بمعاقبة الفنانة سمية الخشاب، غيابيا بالحبس لمدة 3 سنوات، في قضية شيك دون رصيد مقامة من طليقها الفنان أحمد سعد، حملت رقم 17590 لسنة 2019، وشمل الحكم إلزامها بدفع كفالة قدرها 50 ألف جنيه لإيقاف تنفيذ الحكم.

وكان سعد أقام الدعوي ضد طليقته، واتهمها بإصدار شيك بدون رصيد لصالحه بقيمة مليون جنيه.

ويحق للمحكوم عليها غيابيًا، بالتقدم باستئناف على الحكم أمام محكمة جنح مستأنف الدقي.