كيف تعرف إنك مريض نفسي؟.. طبيب: "مالهاش علاقة بعلاقتك مع ربنا"

تعد الأمراض النفسية، واحدة من أخطر الأمراض التي يتعرض لها المرء، خاصة إنها تؤثر على الصحة العضوية فيما بعد، فضلًا عن نتائجها السلبية، التي قد تصل لنوبات الاكتئاب والهوس، والانتحار في بعض الحالات.

وقد يتعرض العديد للمشكلات النفسية نتيجة لتعرضهم لصدمات عدة، أو مشكلات تؤثر فيهم على المدى البعيد.

ومن جانبه قال، الدكتور محمد فتحي، استشاري الامراض النفسية، إنه على الأشخاص استشارة الطبيب المختص بين الحين والآخر، للاطمئنان على صحتهما النفسية.

قائلًا خلال حديثه لـ "هُن": "المرض مالوش علاقة بعلاقة المريض بربنا، سواء بقربك أو بُعدك عنه، ده مرض ولازم دكتور ولازم علاج عشان نقدر نعالجه".

وأشار الاستشاري لبعض الأعراض التي تفيد بحاجتك إلى طبيب نفسي.

علامات تدل على إنك بحاجة لطبيب نفسي:

الشعور بالمزاج المتقلب، لمدة قد تزيد عن 3 أشهر

الإنعزال التام عن التجمعات.

اضطرابات النوم، بمعنى النوم لساعات طويلة، أو المعاناة من النوم المتقطع.

كثرة البكاء.

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ضعف الذاكرة.

قبة الاستيعاب.

الإحساس بالذنب بشكل مستمر.

مرادودة الافكار الإنتحارية.

الشعور بالاكتئاب والقلق.

التعرض لنوبات الهوس.

الشعور بعدم الارتياح وعدم الرضا عن الذات والآخرون.

عدم القدرة على اتخاذ قرار.

الخوف من المستقبل.