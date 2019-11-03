سمية الخشاب عن حكم الحبس بسبب أحمد سعد: "طحالي راح ومرضتش أبلغ عنه"

هاجمت النجمة سمية الخشاب، طليقها الفنان أحمد سعد، بعدما حصل على حكم بحبسها لمدة 3 سنوات في قضية شيك بدون رصيد.

وقالت سمية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر": "هو إنسان مش طبيعي، الله يشفيه، وبالنسبة للشيك، فأنا بتعامل مع أهم البنوك في مصر، وسمعتي زي الفل، وعمري ما اترد لي شيك".

وعن الشيك المتسبب في الأزمة، قالت سمية الخشاب: "ده كان تخليص حسابات بيننا، بعد انتهاء العلاقة الزوجية، اديته الشيك قبل ما نتطلق، وكنت كريمة أوي، وكان ليّ عنده حقوق كتيرة، حقوق مادية، ومعنوية، وأخلاقية، ودمي اللي راح، ومفكرتش أبلغ النيابة عن الطحال اللي راح، وحياتي اتعرضت للخطر".

وأكدت أن طليقها سبق وأن اعتدى عليها بالضرب، ما تسبب في تعرضها للنزف، لمدة يومين كاملين، وجرى نقل 5 أكياس دم لها: "ولما اتشال طحالي قالي ايه يعني، ده زي قلته".

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وواصلت: "كان فيه تعاملات بيننا، فكتبت له شيك، لكن حقوقي مأخدتهاش، أنا ليّ حقوق شرعية، نفقة ومؤخر ومتعة، وحق دمي، ومأخدش حاجة".

وقضت محكمة جنح الدقي، بمعاقبة الفنانة سمية الخشاب، غيابيا بالحبس لمدة 3 سنوات، في قضية شيك دون رصيد مقامة من طليقها الفنان أحمد سعد، حملت رقم 17590 لسنة 2019، وشمل الحكم إلزامها بدفع كفالة قدرها 50 ألف جنيه لإيقاف تنفيذ الحكم.

وكان سعد أقام الدعوي ضد طليقته، واتهمها بإصدار شيك بدون رصيد لصالحه بقيمة مليون جنيه.

ويحق للمحكوم عليها غيابيًا، بالتقدم باستئناف على الحكم أمام محكمة جنح مستأنف الدقي.