فستانُ ليدي غاغا للبيع بـ8000 دولار.. وفالنتينو تطالبُ باسترجاعه!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - خلال موسم الجوائز الماضي، خطفت النجمة العالمية ليدي غاغا الأنظار على السجادة الحمراء، بعد ظهورها بمظهر أميرة ديزني مرتدية فستانًا حريريًا ضخمًا بلون الأزرق الباستيل، وذلك خلال حفل توزيع جوائز غولدن غلوب.

وتمّ تصميم الفستان من قبل بييرباولو بيتشيولي المدير الإبداعيّ لدار الأزياء الإيطالية فالنتينو. وفي العادة بعد انتهاء الحفل، يقوم الفريق المسؤول عن مظهر النجمة بإعادة الفستان إلى العلامة التجارية، لكنْ يبدو أنّ فريق ليدي غاغا قد نسي القيام بهذه المهمّة.

ففي الأيام الأخيرة، ظهرت تقارير عن عرض فستان فالنتينو الذي ارتدته غاغا في مزاد عبر الإنترنت تستضيفه شركة "Nate D. Sanders Auctions" التي تتّخذ من لوس أنجلوس مقرًا لها، ويبدأ سعر الفستان في المزاد من سعر 8000 دولار أمريكيّ.

وكما هو موضّح بالتفصيل في موقع المزاد، تزعم موظفة في فندق بيفرلي هيلتون؛ حيث تواجدت غاغا أثناء حضورها حفل الغولدن غلوب؛ أنّها اكتشفت الفستان أثناء تنظيف غرفة المُغنية بعد مغادرتها، وحوّلته على الفور إلى قسم المفقودات في الفندق، وتحديدًا في يوم 8 يناير 2019.

ومع عدم وجود أيّ مطالبات باسترجاع الفستان خلال الأشهر الثمانية التالية، قام القسم بإعادة الفستان إلى الموظّفة في 3 سبتمبر، ووفقًا لموقع المزاد، فإنّ الفستان يأتي مع وثيقة من قسم المفقودات وحقيبته الأصلية.

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وصرّح متحدّث باسم إدارة شرطة بيفرلي هيلز، الذي يحقّق في اختفاء الفستان، أنّ علامة فالنتينو قدّمت تقريرًا للشرطة، وقد بدأ التحقيق في الأيام التالية لحفل الغولدن غلوب.

كما صرّح متحدّث باسم الفندق في بيان أنّ "الفندق يعمل عن كثب مع جميع الأطراف المعنية لاسترداد العنصر وإعادته إلى مالكه الشّرعيّ في أقرب وقت ممكن."

يُذكر أنّ النجمة ليدي غاغا تشتهر بإطلالاتها المثيرة للجدل، لكنْ هذه السّنة وبعد مشاركتها في فيلم "ولادة نجمة" إلى جانب النجم برادلي كوبر، والذي نال العديد من الترشيحات و الجوائز خلال موسم الجوائز، تألّقت على السّجّاد الأحمر بأفضل الإطلالات وأجملها لتتربّع على قائمة أكثر النجمات أناقة، بالإضافة لانتشار العديد من الإشاعات حول علاقة تجمعها بكوبر، بسبب الكيميا المميّزة التي ظهرت بينهما في الفيلم.