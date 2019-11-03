أحلى طلة: هل تجاوزت مصممة الأزياء سارة البستاني الجرأة في تصميم العباءة؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

تتنوع إطلالاتنا بحسب البيئة التي ننتمي إليها وبحسب المناسبات التي نود الظهور فيها، فقد نلجأ أحيانًا إلى ارتداء أزياء تقليدية تنتمي إلى بيئة وثقافة مختلفتين، رغبة منا في التغيير أو بهدف مواكبة المجتمع المحلي المحيط، وقد يعطينا التغير مزيدًا من التميز والحداثة في بعض الأحيان.

على مر العصور اختلفت الأزياء التقليدية في كل مكان، وجرى تعديل على ماهيتها وشكلها، ساعد في ذلك انتشار تصاميم الأزياء كحرفة فيها تنافسٌ شديدٌ، خاصة في مجتمعنا العربي، وعلى اعتبار العباءة واحدًا من أهم الأزياء في عدد من الدول العربية وخاصة منطقة الخليج، فقد حظيت باهتمام الكثير من مصممي الأزياء العرب والأجانب، حتى أنّ بعض العلامات التجارية الفاخرة وضعت العباءة ضمن مجموعاتها، وقد شمل التغير فيها عدة جوانب من حيث القصات والألوان والأقمشة وإضافة التطريزات.

وظهر نموذج محدث يرفض البعض اعتباره عباءة، في حين يلقى قبولًا واسعًا بين الشابات الباحثات عن الموضة كنوع من الموازنة بين الحديث والقديم والظهور دائمًا بشكل أنيق ومختلف.

في حلقتنا هذا الأسبوع من برنامج أحلى طلة سلطنا الضوء عن نوع مبتكر من العباءات يمكن التعرف عليه بمتابعة الحلقة مع مصممة الأزياء سارة البستاني، التي أبدعت في تحديث القصات، واستخدام الألوان الهادئة، وإدخال الشك والتطريز إلى غالبية القصات، وقد استضافت في حلقتها المدونة الجميلة ترانه زماني المعروفة بعشقها للأزياء والتجميل والتي سبق لها أن شاركتنا في حلقة سابقة.

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تابعينا وأخبرينا عن رأيك في العباءة بهذا الشكل وهل يمكن أن ترتديها في مناسباتك المختلفة

عن البرنامج

برنامج أحلى طلة هو برنامج يصور بالتعاون مع نخبة من مصممي الأزياء من أجل رصد أحدث الإطلالات التي تلائم مختلف السيدات في مناسبات مختلفة، مع التركيز على اختيار التصاميم التي تخفي عيوب الجسم، وتبرز جماليته بطريقة أنيقة ومبتكرة، مستفيدة في ذلك من خبرة المصممين الطويلة في هذا المجال، الشخصيات المختارة هي سيدات أنيقات يعشقن التجدد والموضة ويرمزن لكل سيدة تسعى لتكون الأجمل في محيطها.

شركاؤنا في البرنامج مدونات، وفنانات، وربات بيوت، وسيدات أعمال، وكلهنّ يعشق الموضة والجمال والأزياء.