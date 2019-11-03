تعرف على أفضل مدينة أوروبية لعطلة قصيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

صنّف مسح أجري في بريطانيا مدينة كراكوف البولندية الأفضل في أوروبا لعطلة قصيرة للعام الثالث على التوالي، وفقًا لـ"24"إماراتي".

وطلب موقع ويتش السياحي من آلاف المصطافين تقييم الرحلات الأخيرة إلى المدن الأوروبية عبر مجموعة من الفئات، بما في ذلك جودة مناطق الجذب الثقافية، والسكن، والتسوق، والطعام، والقيمة مقابل المال.

واحتلت كراكوف المرتبة الأولى في القائمة برصيد 93 في المائة وهي المدينة الوحيدة في الاستطلاع الذي 4704 من مشتركي الموقع، التي حصلت على خمس نجوم في فئة القيمة مقابل المال.