طريقة تحضير ناتشوز سبايسي باللحم المفروم

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- حضري وصفة ناتشوز سبايسي باللحم المفروم على طريقة موقع "كوكباد" المتخصص في الطعام. المكونات: 2 كيس من خبز التورتيلا أو كيس كبير ناتشوز نصف كيلو لحم مفروم 1 بصل مفروم 2 هالبينو ملعقة كبيرة كريمة حامضية Advertisements خلطة كفتة جاهزة ٢ ملعقة كبيرة صلصة طماطم كزبرة طريقة التحضير: يقطع خبز التورتيلا على شكل مثلثات ثم قومي بتحميرهم في الزيت أو بتحميصهم في الفرن. في مقلاه ساخنة قومي بوضع القليل من الزيت، وقومي بتشويح البصل المفروم ثم ضيفي اللحم المفروم ويضاف جميع توابل اللحم ويترك حتي تتجانس المكونات حتي تمام النضج. في طبق التقديم قومي بوضع الناتشوز ثم اللحم المعصج ثم الهالبينو ثم الكريمة الحامضية ثم الطماطم والبصل ثم الكزبرة.

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