استشاري نساء: توعية الأطفال قبل البلوغ تجنبهم أزمات المراهقة

شدد الدكتور وائل إبراهيم استشاري أمراض النساء والتوليد، على أهمية توعية الفتيات بالتدريج في كل فئة أو مرحلة عمرية خاصة مع بداية سن البلوغ، لافتا إلى أهمية دور الأطباء بالتعاون مع الإعلاميين لتوعية الأهالي بكيفية توعية الأطفال بشكل مناسب للمراحل السنية المختلفة.

وأضاف إبراهيم في مداخلة هاتفية مع إذاعة "البرنامج العام" أنّ البلوغ أكثر المراحل غموضا لدى المراهقين، فالتغيرات الهرمونية التي تفاجئ الأطفال تتجاوز قدرتهم على استيعاب ما يتعرضون له نفسيا وجسديا، ولا سبي سوى دعمهم بشكل كامل، ما يتطلب صبرا وعلما وقدرة على التعامل بحكمة وبصورة سليمة، حتى لا تنقلب محاولات تقديم العون إلى نوع من الضغط الزائد عليهم، كما أنّ توعية الفتاة مهم جدا في مرحلة البلوغ للحفاظ على حالتها النفسية سليمة دون خوف أو ريبة، ما يؤثر بالسلب على حالتها النفسية والمزاجية،

وأكد استشاري أمراض النساء والتوليد أهمية توعية الأطفال في سن صغيرة بأهمية تناول الغذاء المتكامل لاحتياج الجسم لذلك، وبالتالي يمر الأطفال بمرحلة المراهقة بسلام وأمان ودون أن تعصف بهم عواصف شديدة تؤثر على نفسيتهم.