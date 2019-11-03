"بيض وتونة وملوخية".. أخصائي تغذية يصف روشتة الحماية من هشاشة العظام

قال الدكتور أحمد الخطيب أخصائي التغذية العلاجية والسمنة، إنّ الكثير يعاني من مشكلات متعددة في الركبة مع إحساس بآلام عند صعود السلم أو عند الاستيقاظ من النوم، فضلا عن الشعور بتعب عام في العظام وألم في فقرات الظهر وعدم القدرة على بذل أي مجهود، وبعمل فحوصات وقياس لنسبة الهشاشة تكون المفاجأة أن الهشاشة في أسوأ درجاتها.

وأضاف الخطيب في مداخلة هاتفية مع برنامج "إلى ربات البيوت" على إذاعة البرنامج العام أنّ أسباب الإصابة بهشاشة العظام متعددة، والسبب الرئيسي فيها الإكثار من شرب المياه الغازية، وعدم الاستفادة من اللبن أو تناوله ممتزجا بعناصر ليست مفيدة مثل الشاي أو القهوة.

وتابع أخصائي التغذية العلاجية والسمنة أنّه للوقاية من الإصابة بهشاشة العظام يجب شرب اللبن صباحا دون أي إضافات، وتناول كوب زبادي ليلا ، وخاصة الفتيات من عمر 18 عاما، إذ يبدأن في هذه المرحلة العمرية المعاناة من هشاشة عظام، لافتا إلى أنّ بعض الناس لا يفضل تناول اللبن والجبن القريش أو الجبن بوجه عام، لذا فهناك أنواع أخرى من الأطعمة البديلة مثل الملوخية المجففة لما فيها من كالسيوم بنسبة كبيرة، والجرجير ومنتجات الفواكه المجففة وأسماك التونة والبيض، وكلها عناصر تمنع الإصابة بهشاشة العظام.

ولفت الخطيب إلى أهمية توعية الأبناء بأنواع الأطعمة الصحية، ودفعهم لممارسة الرياضة لأنها تفيد الجسم جدا، مثل المشي فهو يقوي العظام، كما حذر من تناول المشروبات الغازية.