"قد تصيب بالاكتئاب".. أضرار الإفراط في تناول حلوى المولد

المكون الأساسي لحلوى المولد هو السكر، لذا فإن الأضرار الناتجة عن تناول حلوى المولد بكثر هي نفسها الأضرار الناتجة عن تناول السكريات بكثر، ويستعرض التقرير التالي الاثر الضار للسكر على الصحة في حالة تناوله بكثرة بحسب موقع "ويب مد".

الدماغ

إن تناول السكر يمنح دماغك طفرة هائلة من مادة كيميائية جيدة الشعور تدعى الدوبامين، نظرًا لأن الأطعمة الكاملة مثل الفواكه والخضار لا تتسبب في إطلاق الدماغ لأكبر كمية من الدوبامين، لذا يبدأ دماغك في احتياج المزيد من السكر للحصول على نفس الشعور بالسعادة. ما يؤدي لمراجل كثيرة أخطر لتناول السكر.

المزاج

يمكن أن تمنحك الحلوى أو الكوكيز من حين لآخر دفعة سريعة من الطاقة (أو "ارتفاع السكر") عن طريق رفع مستويات السكر في الدم بسرعة. عندما تنخفض مستوياتك بينما تمتص خلاياك السكر، قد تشعر بالقلق.

ولكن إذا كنت تأكل الحلوى في كثير من الأحيان، فإن السكر يبدأ في التأثير على مزاجك، حيث ربطت الدراسات بين تناول كميات كبيرة من السكر وخطر أكبر للاكتئاب لدى البالغين.

الأسنان

الحلوى يمكن أن تتسبب في تعفن أسنانك. حيث تحب البكتيريا التي تسبب تسوس الأسنان أن تأكل السكر في فمك بعد أن تأكل شيئًا حلوًا.

المفاصل

إذا كنت تعاني من آلام المفاصل، فقد تبين أن تناول الكثير من الحلوى يزيد من تفاقم آلام المفاصل بسبب الالتهاب الذي تسببه في الجسم. بالإضافة إلى ذلك، تشير الدراسات إلى أن استهلاك السكر يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي.

البشرة

تجعلك تبدو أكبر سنا، يرتبط السكر بالبروتينات في مجرى الدم ويخلق جزيئات ضارة تسمى "الأعمار"، هذه الجزيئات تفعل بالضبط كما اسمها وتؤثر على عمر بشرتك، فقد ثبت أنها تلحق الضرر بالكولاجين والإيلاستين في جلدك، والنتيجة التجاعيد والجلد المترهل.

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الكبد

قد يؤدي وفرة السكر المضاف إلى مقاومة الكبد للأنسولين، وهو هرمون مهم يساعد في تحويل السكر في مجرى الدم إلى طاقة. هذا يعني أن جسمك غير قادر على التحكم في مستويات السكر في دمك أيضًا، مما قد يؤدي إلى مرض السكري من النوع 2.

الوزن

لكن كلما زاد عدد السكريات التي تتناولها، زاد وزنك. تشير الأبحاث إلى أن الأشخاص الذين يشربون المشروبات المحلاة بالسكر يميلون إلى زيادة الوزن، ويكونون أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، من أولئك الذين لا يفعلون ذلك. حتى وجدت إحدى الدراسات أن الأشخاص الذين زادوا من تناولهم للسكر زادوا حوالي 1.7 رطل في أقل من شهرين.

الصحة الجنسية

قد يؤثر السكر على سلسلة الأحداث اللازمة للانتصاب. "إن أحد الآثار الجانبية الشائعة لمستويات السكر المرتفعة المزمن في مجرى الدم هو أنه يمكن أن يجعل الرجال عاجزين، هذا لأنه يؤثر على الدورة الدموية، والتي تتحكم في تدفق الدم في جميع أنحاء جسمك ويجب أن تعمل بشكل صحيح للحصول على الانتصاب والحفاظ عليه.

البنكرياس

عندما تأكل، يضخ البنكرياس الأنسولين. ولكن إذا كنت تتناول كمية كبيرة من السكر وتوقف جسمك عن الاستجابة بشكل صحيح للأنسولين، يبدأ البنكرياس في ضخ المزيد من الأنسولين. في نهاية المطاف، سيمرض البنكرياس المرهق وسيرتفع مستوى السكر في دمك ما يهيئ إصابتك بمرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب.

القلب

عندما تأكل كمية زائدة من السكر، يمكن أن يؤثر الأنسولين الإضافي في مجرى الدم على الشرايين، وهي جزء من نظام الدورة الدموية في الجسم. ما يؤدي إلى نمو جدرانها بشكل أسرع من المعتاد وتوترها، ما يزيد من الضغط على قلبك ويتلفه بمرور الوقت.

هذا يمكن أن يؤدي إلى أمراض القلب والنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

تشير الأبحاث أيضًا إلى أن تناول كميات أقل من السكر يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم، وهو عامل خطر رئيسي لأمراض القلب. بالإضافة إلى ذلك، فإن الأشخاص الذين يتناولون الكثير من السكر المضاف هم أكثر عرضة للوفاة بأمراض القلب مثل أولئك الذين تشمل وجباتهم الغذائية أقل من 10 ٪ من إجمالي السعرات الحرارية من السكر المضاف.

الكلى

إذا كنت مصابًا بمرض السكري، فقد يؤدي تناول الكثير من السكر إلى تلف الكلى. تلعب الكليتان دورًا مهمًا في تصفية نسبة السكر في الدم. بمجرد أن تصل مستويات السكر في الدم إلى مقدار معين، تبدأ الكليتان في السماح بدخول السكر الزائد إلى بولك. إذا تم تركه بدون تحكم ، فقد يتسبب مرض السكري في إتلاف الكلى، مما يمنعهم من القيام بعملهم في تصفية الفضلات في دمك. هذا يمكن أن يؤدي إلى الفشل الكلوي.