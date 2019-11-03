تعتبر البطارخ من أكثر الاطعمة البحرية فائدةً، كما أنّها تدخل في تحضير العديد من الاطباق، خصوصاً أطباق المطبخ الآسيوي. وإليك طريقة عمل البطارخ المقرمشة، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي. المقادير نصف كيلو بطارخ ملح فلفل أسود ثوم بودرة ملعقة كبيرة خل عصير نصف ليمونة كمون كوب دقيق زيت للقلي شبت Advertisements حلقات طماطم شرائح ليمون بلدي سلطة طحينة طريقة تحضير بطارخ مقرمشة - تتبل البطارخ بالملح والخل وعصير الليمون والكمون والثوم والفلفل الأسود - تقلب البطارخ في الدقيق - تقلى البطارخ في الزيت على النار - تزين وتقدم

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