طرق طبيعية تقضي نهائياً على البقع الداكنة

محمد اسماعيل - القاهرة - مصراوى:-

يُشكّل ظهور البقع الداكنة على البشرة إحدى المشاكل التجميليّة الشائعة التي يستغرق علاجها وقتاً، وجهداً، واستعمال مستحضرات متخصّصة أو الخضوع لجلسات عناية في معهد التجميل. ولكن هل تعرفون أن بعض العلاجات الطبيعيّة قد أثبتت فعاليتها في القضاء نهائياً على هذه المشكلة إذا كانت في بداياتها؟ وأنه في مراحلها المتقدّمة يُكون العلاج الطبيعي داعماً فعّالاً للمستحضرات والعلاجات المستعملة في هذا المجال، حسب ما جاء في موقع "العربية".

-ما هي الأسباب الأساسيّة لظهور البقع الداكنة؟

ينتج ظهور هذه البقع عن ردّة فعل البشرة تجاه عوامل مختلفة قد تكون الإفراط في التعرّض للشمس، الإضطرابات الهرمونيّة الناتجة عن أسباب متعددة منها الحمل، الخلل في عمل الغدة الدرقيّة، الإجهاد، وتقدّم البشرة بالسن.

يمكن لهذه المشكلة أن تظهر في العشرينات والثلاثينات، وهي ليست حكراً على البشرات الناضجة. وهي تتركز عادةً على المناطق الأكثر تعرضاً للشمس أي الوجه واليدين. كما أنه من الصعب التخلص منها خاصةً إذا كانت قديمة العهد، حيث يلجأ طبيب الجلد إلى إزالتها بالأزوت السائل الذي يتمّ تطبيقه موضعياً عليها. أما البقع الجديدة فيمكن التخلّص منها بواسطة مكوّنات طبيعيّة أثبتت فعاليتها في القضاء عليها.

مكوّنات تقضي عليها

وفي ما يلي مكوّنات طبيعيّة مئة بالمئة تتمتع بفعالية كبيرة في مجال علاج البقع الداكنة

- عصير الليمون

يتمتع الليمون بخصائص مفتّحة للون البشرة بفضل غناه بالفيتامينC. أضيفي إلى عصير الليمون القليل من الملح فتحصلين على علاج طبيعي للبقع الداكنة. يُنصح بتطبيقه عليها صباحاً ومساءً بواسطة قطنة وتركه لعشر دقائق قبل شطفه بالماء لحماية البشرة من أي تحسّس.

-نقيع البقدونس

Advertisements

حضّري نقيع البقدونس بإضافة هذه العشبة إلى وعاء من الماء المغلي وتركها فيه حتى تصبح المياه فاترة وجاهزة للاستعمال. طبّقي هذا النقيع على البقع الداكنة صباحاً ومساءً بواسطة قطنة واتركيه لمدة 10 دقائق قبل شطفه بالماء.

-الزيوت الأساسيّة

استعيني بزيوت الجزر، الجيرانيوم، والكرفس الأساسية فهي مفيدة لعلاج البقع الداكنة. أضيفي نقطتين من كلٍ منها إلى ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو أو زيت الورد، وامسحي البقع الداكنة بهذا الخليط مساءً قبل النوم لمدة شهر على الأقل.

-خل التفاح

يساهم خل التفاح في إعادة التوازن إلى نسبة الحموضة في البشرة. وهو يعالج البقع الداكنة بفضل احتوائه على حمض الأسيتيك. اخلطي ملعقة كبيرة من خل التفاح مع الكمية نفسها من الماء وطبّقي هذا الخليط على البقع مساءً. أتركي بشرتكِ تجفّ ثمّ اشطفيها بالماء الفاتر.

-الفاكهة:

تتميّز بعض أنواع الفاكهة بفعاليتها في مجال القضاء على البقع الداكنة، كونها غنيّة بفيتامينات تعزّز تجدّد الخلايا. جرّبي هرس فاكهة البابايا، أو الأناناس، أو التفاح لتطبيقها بشكل قناع على بشرتكِ. أتركيها لمدة 10 دقائق ثمّ اشطفيها بالماء.

معلومات مفيدة

لتجنّب ظهور بقع داكنة جديدة، يُنصح بترطيب البشرة بشكل يومي. أما بعد شطف عصير الليمون، ونقيع البقدونس، وأقنعة الفاكهة عن البشرة يجب تدليكها بزيت الأرغان. من الضروري أيضاً تطبيق أي خلطة على جزء صغير من البشرة للتأكد من عدم تسببها للحساسية، فبض أنواع البشرات لا تتحمّل عصير الليمون فيما البعض الآخر يُظهر تحسساً على الزيوت الأساسيّة. وفي كل الأحوال يجب عدم إهمال مشكلة البقع الداكنة التي تتطلب في العديد من الحالات متابعة طبيّة أو حتى علاج باللايزر للقضاء عليها.