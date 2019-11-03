للحفاظ على صحتهم النفسية والعقلية.. أمور يجب تجنبها عند التعامل مع الأطفال

يبحث الآباء عن الطريقة المناسبة للتعامل مع الأبناء في المراحل الأولى من العمر للحفاظ على صحته العقلية والنفسية، ومن الأمور التي يجب تجنبها لتحقيق ذلك وفقًا لموقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكية.

الثناء المبالغ فيه

الثناء المبالغ فيه يمكن أن يكون ضاراً، ويجعل الطفل يتراخى في العمل ويشعر بالغرور مع الوقت ما أنت عليه.

التقليل من مخاوف الطفل

لا تحاول أن تقلل من مخاوف أطفالك تجاه أي مشكلة يواجهها، حتى لو كانت بسيطة في نظرك، بل احرص على أن تظهر له اهتمامك ووقوفك إلى جانبه، واحرص على تعليمه المهارات التي تساعده على تجاوز هذه المشاكل.

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توقف عن البكاء

لا حرج في البكاء، سواء كان ذلك للطفل الصغير أو الشخص الكبير، فهو طريقة صحية للتعبير عن المشاعر، فلا يجب كبح بكاء الطفل.

كل شيء سيكون على ما يرام

من الطبيعي أن تطمئن أطفالك إلى أن كل شيء سيكون على ما يرام دائماً، لكن في بعض الأحيان، الأمور ليست كذلك، ولا يمكنك منع أطفالك من مواجهة المصاعب أو حتى المآسي. وبدلاً من إخبارهم أن شيئاً سيئاً لن يحدث، علمهم أن يكونوا أقوياء بما يكفي للتعامل مع أي مصاعب وتحديات يواجهوها في حياتهم.

التعامل بعصبية مع بكاء الطفل

يبدأ الأطفال بالبكاء وإثارة الفوضى عندما تسيطر عليهم مشاعر سلبية، وبدلاً من محاولة إجبارهم على الهدوء، يجب أن تحاول منحهم المهارات التي تساعدهم على الشعور بالهدوء والسكينة. ويجب أن يعرف الأطفال ما يجب عليهم القيام به عندما لا تكون موجوداً لمساعدتهم على ضبط وتنظيم مشاعرهم.