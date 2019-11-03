طريقة عمل السردين المقلي

الطريقة التالية هي أسهل وأفضل طريقة لتحضير سمك السردين المقلي في البيت، كوجبة سمك لذيذة ومغذية لأطفال. المقادير سردين صغير منزوع الرأس زيت دقيق بقسماط (حسب الرغبة) ملح وفلفل أسود كمون ثوم مفروم كزبرة مفرومة ناعم عصير ليمون Advertisements للتزيين شرائح ليمون. كزبرة. طريقة التحضير يخلط الثوم مع الكمون ثم يضاف الملح والفلفل لعمل التتبيلة. يضاف عصير الليمون والكزبرة ويقلب الخليط جيدا. يخلط الدقيق والبقسماط بالكمون والملح والفلفل ويقلب. يتبل السردين بخليط الثوم والكمون ثم يوضع فى خليط البقسماط والدقيق. يقلى السردين في الزيت ويترك حتى يتحول للون الذهبي. يقدم ويزين بالكزبرة الخضراء وشرائح الليمون.

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