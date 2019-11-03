يعتبر مرض الذهان واحد من الأمراض النفسية التي تصيب الإنسان في مختلف الأعمار حيث لا تقتصر الإصابة به على سن معين، فهو نوع من أنواع انفصال المريض بشكل جزئي أو كلي عن الواقع، وفقًا لموقع "health life" أسباب مرض الذهان الأمراض التي تصيب الدماغ فتتلف خلاياه. بعض الحالات المصابة بمرض الصرع. الاضطرابات العقلية المختلفة. الإكثار من العقاقير والمنشّطات. شرب الخمر وتعاطي المخدرات خاصة لفترات طويلة. الضغوط والصدمات العصبية في مراحلَ زمنية معينة. بعض حالات الاكتئاب الحادة والعميقة. اعراض مرض الذهان الخلل والتشوش في التفكير. Advertisements الأفكار الواهمية والتي تسيطر على الشخص وتجعله طوال الوقت مشغول الفكر والبال. الهلاوس سواء السمعية أو البصرية. علاج مرض الذهان العلاج بالأدوية. العلاج بالجلسات التي تشتمل على العلاج النفسي. دعم المقربين والأهل والأصدقاء. تخفيف التوتر وتقليل التعرض لمصادر الإزعاج والضيق. الاسترخاء والهدوء وعدم القيام بأي مجهود فوق احتمال الشخص.

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