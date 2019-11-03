فيديو.. حلا شيحة عن ارتداء النقاب: "كنت عاوزه أتشبه بأمهات المؤمنين"

قالت الفنانة حلا شيحة، إنها تلقت شتائم عديدة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب خلعها الحجاب، مستطردة: "فيه ناس قالتلي ربنا يحرقك، طب ليه تدعوا عليا لما ممكن تدعولي، الناس للأسف حافظة حاجات في الدين بس مش فاهمنها كويس، أنا بصراحة مش زعلانة منهم، أنا زعلانة عليهم".

وأضافت "شيحة"، خلال حوار جمعها مع شيرين عرفة ولمان، على موقع "يوتيوب": "أنا بعد ارتدائي الحجاب اتجوزت واتنقبت، آخر أربع سنوات قبل الطلاق رحت كندا"، موضحة أنها لم تأخذ برأي أحد في الحجاب أو النقاب، وقامت بذلك من تلقاء نفسها".

وعن ارتدائها النقاب، قالت: "أنا كنت بقرأ كتير في السيرة النبوية، وبقرأ كتير عن أمهات المؤمنين وأن الرسول بس اللي كان بيشوفهم ومينفعش حد يشوفهم غيره، فا أنا كنت عاوزه أتشبه بأمهات المؤمنين، فملبستش النقاب عشان فرض، واللي كان يسألني عمري ما قولت لحد إنه فرض، بقوله هي حاجة حلوة أنا حبيت أعملها".