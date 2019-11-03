فتيات في الاختبار الصعب: هتعملي ايه لو عرفتي إن أخوكي بيخون صاحبتك؟

"هتعملى ايه لو عرفتى أن اخوكى بيتسلى بصحبتك؟"، سؤال طرحته إحدى الفتيات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تداوله رواد الموقع بشكل كبير، لصعوبة الاجابة على هذا السؤال، فتدخل الفتاة في حيرة بين شقيقها وصديقاتها.

فتيات: مش هقدر ابيع صحبتى

مرت ليلى.ط، 26 عامًا، بنفس الموقف عندما علمت بخيانة اخيها لصديقتها بعد مرور 4 أشهر على الخطبة: "حاولت اتكلم مع اخويا انه يتقى الله في صحبتى ويسيبها ولما رفض وكمل معاها بلغت أهلى علشان يتصرفوا معاه".

حيرة شديدة انتابت ندى جميل، 20 عامًا، إذا تعرضت لهذا الموقف، قائلة أثناء حديثها لـ "هُن": "مش عارفة ممكن اتصرف ازاي لو اتعرض للموقف ده بس هتكلم مع اخويا، ولو صمم هعرف صحبتي كل حاجة علشان هي اللي تبعد".

أما منى السيد، 29 عامًا، رأت أنها حتى لا تفقد شقيقها ستحاول ابعاد صديقاتها عنه، دون اخبارها بالسبب: "هبعدهم عن بعض وطبعا هقوله يا تسيبها في حالها يا هقولها، مش هقدر ابيع صحبتى".

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لم تتخيل "لبنى.م"، أن تتعرض لهذا الموقف بعد علمها بخيانة شقيقها لاقرب صديقة لها: "اخويا كان بيخون صحبتي وافتكر اني مش هعرف مكنش يعرف ان البنت دي صحبتنا برضه ولما عرفت مقولتش حاجة وكرهت صحبتى فيه علشان تسيبه من غير ما قولها إن أخويا خائن علشان منظره أدام الناس".

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