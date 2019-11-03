ريا أبي راشد سبايدرمان و"السباعي" بمكياج مرعب.. إطلالات الفنانات في الهالوين

شارك العديد من الفنانات اليوم بعض الصور لهن، خلال احتفالاتهن بعيد الهالوين، وتألقن العديد منهن بإطلالات مختلفة، ومكياج مُرعب، يلائم الاحتفال بعيد "الرعب"، الهالوين.

وشاركت الإعلامية اللبنانية، ريا أبي راشد، بصورة لها برفقة ابنتيها، وهي ترتدي بدلة "سبايدر مان" الزرقاء، متخليةعن المكياج تمامًا، مع الشعر البني المنسدل، معتمدة على "الهير بيس" الذهبي فقط.

ومن جانبها، تألقت الفنانة اللبنانية دولي شاهين، بفستان ستان مكشوف بلون "السيمون" الفاتح، دون أكمام، وظهرت في صورة أخرى مرتدية سترة جلد، خلال احتفالاتها برفقة أصدقاءها بحفل الهالوين.

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وتألقت الفنانة إنجي المقدم، ببنطلون جلد "سيلفر" مع بلوزة سوداء مكشوفة، مع الشعر الكيرلي، متخلية عن إكسسوار ومكياج الهالوين، ومعلقة: "من سهر أمس، الهالوين".

وشاركت الفنانة ناهد السباعي، عبر حسابها على "الإنستجرام" بصورة لها مع أصدقائها، ظهرت بمكياج الهالوين المرعب، الذي أخفى ملامحها.

وتحتفل العديد من بلدان العالم بعيد الهالوين، في نهاية شهر أكتوبر من كل عام.