فيديو.. "الإفتاء" عن قراءة القرآن فترة الحيض: يكون بالعين فقط

أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه يجوز للمرأة الحائض قراءة القرآن الكريم من الهاتف المحمول في أيام الحيض.

وشرحت الإفتاء في فيديو لأحد شيوخها، على الحساب الرسمي لدار الإفتاء المصرية على "يوتيوب"، "يجوز للمرأة الحائض قراءة القرآن من الهاتف المحمول في أيام الحيض، ولكن من دون تحريك اللسان به، والقراءة تكون بالعين فقط أو بالقلب".

وأضافت: "الفقهاء اختلفوا في القراءة في تلك الحالة لأن بعضهم يقول تمنع الحائض ومن هو على غير وضوء، وقد أفتوا بأنه يجب توافر مايجب توافره للصلاة من الطهارة والوضوء".