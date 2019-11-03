منها الإصابة بالحساسية.. تعرف على أضرار رسم التاتو

مع تزايد رسوم التاتو أو "ألوشم"، تبدأ معه في الظهور المخاطر الصحية المحتملة لرسمه، سواء للسيدات أو البنات.

وسلط موقع "سي إن إن"، الضوء على المخاطر المحتملة الناجمة عن رسم التاتو، ويستعرضها التقرير التالي.

الحساسية

يمكن للحبر المستخدم في رسم التاتو أن يسبب الحساسية.

الألوان

الألوان التي تسبب معظم مشكلات في الجلد، هي الأصفر والأحمر، حيث يرتبط اللون الأصفر بحساسية من الشمس، ما يجبر البعض على تغطية وشومهم عند الخروج للشمس، وتستمر تلك الحساسية سنوات قبل أن تنتهي.

Advertisements

بينما اللون الأحمر مرتبط لدى الكثيرين، بعلامات خطرة على الجلد، تشمل الأحمرار أو التورم، أو الحكة، والتي يمكن علاجها موضعيا.

مشكلات أخرى للتاتو

يقول خبراء الجلد في أمريكا إنه برسم التاتو إنه تبدأ عادة رد الفعل من الجلد، بالحساسية وما تسببه من أعراض مختلفة، بمجرد رسم التاتو، ولكن يمكن أيضا أن تتأخر استجابة الجلد لحبر التاتو، وهو ما قد يستغرق شهور وأحيانا سنوات.

نصائح عامة

يجب قراءة في المخاطر المحتملة قبل رسم التاتو، كما يجب غسل اليدين جيدا في كل مرة قبل البدء في العناية بالتاتو الجديد.