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طريقة عمل بقلاوة على شكل أمعاء

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تعتبر حلوى البقلاوة من الأطباق التي لا غني عن تناولها خصوصا في التجمعات العائلية بتنوع أشكالها، وتقدم "هُن" طريقة عمل بقلاوة على شكل أمعاء للشيف نرمين هنو.

مقادير بقلاوة على شكل أمعاءالأمعاء

1 كيلو جلاش

500 جرام مكسرات مفرومة

50 جرام سكر

50 جرام ماء زهر

زبدة حسب الحاجة

مقادير السيرب

300 جرام سكر

200 جرام ماء

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون

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لون طعام أحمر أو حسب اللون التي تفضله

طريقة تحضير بقلاوة على شكل أمعاء

يجهز قالب بيركس

 يسخن الفرن على درجة حرارة 180

 يخلط السكر مع المكسرات وماء الزهر

تكرر نفس الخطوات، ولكن تلف على شكل أسطواني أصغر لتشكيل الأمعاء الدقيقة

تدهن البقلاوة بالزبدة، ثم تخبز حتى تصبح ذهبية اللون

تسقى بالسيرب الساخن، وتقدم

طريقة تحضير السيرب

 يوضع الماء والسكر على النار، حتى يذوب السكر، والوصول إلى القوام المطلوب

 يضاف اللون الأحمر

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