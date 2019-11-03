تعتبر حلوى البقلاوة من الأطباق التي لا غني عن تناولها خصوصا في التجمعات العائلية بتنوع أشكالها، وتقدم "هُن" طريقة عمل بقلاوة على شكل أمعاء للشيف نرمين هنو. مقادير بقلاوة على شكل أمعاءالأمعاء 1 كيلو جلاش 500 جرام مكسرات مفرومة 50 جرام سكر 50 جرام ماء زهر زبدة حسب الحاجة مقادير السيرب 300 جرام سكر 200 جرام ماء 1 ملعقة كبيرة عصير ليمون Advertisements لون طعام أحمر أو حسب اللون التي تفضله طريقة تحضير بقلاوة على شكل أمعاء يجهز قالب بيركس يسخن الفرن على درجة حرارة 180 يخلط السكر مع المكسرات وماء الزهر تكرر نفس الخطوات، ولكن تلف على شكل أسطواني أصغر لتشكيل الأمعاء الدقيقة تدهن البقلاوة بالزبدة، ثم تخبز حتى تصبح ذهبية اللون تسقى بالسيرب الساخن، وتقدم طريقة تحضير السيرب يوضع الماء والسكر على النار، حتى يذوب السكر، والوصول إلى القوام المطلوب يضاف اللون الأحمر

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