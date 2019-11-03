على "طبلية المحبة".. واعظات وراهبات في المنيا لنشر قيم المواطنة والمساواة

في مشهد متكرر داخل عدة قرى بمحافظة المنيا، ضمن مبادرة أطلقها فرع المجلس القومى للمرأة تحت عنوان "يوم المحبة والسلام".

"فطير مشلتت، وجبن أبيض، وعسل أسود".. أطعمة متنوعة على "طبلية" واحدة، تتجمع حولها مجموعة من الواعظات والراهبات، يتوسطهن بعض الأطفال، فى مشهد متكرر داخل عدة قرى بمحافظة المنيا، لنشر قيم المواطنة والمساواة وقبول الآخر، وروح الإخاء بين أبناء الوطن الواحد.

"يوم السلام": نستهدف 20 قرية فى المنيا.. والبداية بـ"الناصرية"

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المبادرة انطلقت، أمس، فى 20 قرية بالمنيا، حيث توجه وفد نسائى من راهبات الكنائس وواعظات الأوقاف إلى القرى، لعقد لقاءات مع الأهالى من المسلمين والمسيحيين، خاصة النساء والأطفال، وتم تنظيم أنشطة مشتركة ينخرط فيها الجميع، واشتركت النساء فى تحضير الطعام، ثم جلسن على طبلية واحدة، وحولهن الأطفال.

وتم خلال الفعاليات تنظيم أنشطة يستفيد منها الأطفال، لرسم صور وجداريات فى شوارع القرية، تعبر عن المحبة والسلام، والرسم على الوجوه، بحيث يرسم الطفل المسلم على وجه أخيه المسيحى علم مصر والعكس، ثم يشترك الجميع، أطفالاً وسيدات، فى تقديم بعض الأغانى الوطنية، مع بدء جلسات تعليم النساء بعض الأعمال الحرفية، كصناعة الإكسسوارات والخزف.

"مبادرة يوم المحبة والسلام تستهدف 20 قرية، وانطلقت من قرية "الناصرية"، التابعة لمركز بنى مزار".. هكذا تحدثت الدكتورة رشا المهدى، مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بالمنيا، لـ"الوطن"، عن المرحلة الأولى من المبادرة.