من فسخ الخطبة إلى هجومها على الشعراوى.. أسما شريف منير تتصدر محركات البحث

احتلت خبيرة التجميل أسما شريف منير صدارة "تريندات جوجل" وكانت الأكثر بحثًا عبر محرك البحث خلال الساعات الماضية وذلك بعد هجومها على فضيلة الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي، حيث وصفت منهجه "بالمتطرف"، وذلك عبر حسابها على "فيس بوك".

وبعد تعرضها لهجوم اعتذرت عن وصفها لمنهج الإمام الراحل محمد متولي الشعراوي بالمتطرف، قائلة: "زلة لسان".

إعلان الانفصال عن خطيبها الفنان محمود حجازي

لم تكن هذه المرة الأولى التي يحتل فيها اسم "اسما"، محركات البحث، وجاء ذلك عقب إعلان "اسما" انفصالها عن خطيبها الفنان محمود حجازي ومسحت كل الصور التي جمعتهما على صفحتها في إنستجرام والفيس بوك.

لتختار حسابها على موقع "تويتر" لتعلن الانفصال: "محصلش نصيب، الحمد لله، له حكمة في كل شيء، بس عمري ما هتعقد برضه، كلي أمل".

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زواج أسما من الفنان محمود حجازي

تصدر اسم الثنائي محمود حجازي وابنة الفنان شريف منير "تريند" مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد الاحتفال بزفافهما على أحد الشواطىء، فبعد 5 أشهر من إعلان انفصالهما تفاجأ متابعيها بصور من حفل زفافها تعلن زواجها بالفنان محمود حجازي.

ونشرت "منير" صورة جديدة لها، تُظهر خاتم الخطبة الذي ترتديه بيدها اليمنى، معلقة: "نعم"، في إشارة إلى عودة ارتباطها بـ"حجازي".

وتفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد مايزيد عن 13 ألف تسجيل إعجاب، خلال 6 ساعات، وسط مئات التهنئات بارتباطهما.