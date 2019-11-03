يعتبر الجيلي حلوى سهلة وسريعة الصنع باشكاله المختلفة لذلك نقدم لكٍ طريقة عمل جيلي على شكل يد، على طريقة الشيف نرمين هنو، مقدمة برنامج "زي السكر" على سي بي سي سفرة. المقادير 10 كيس جيلي فراولة. 10 كوب ماء. سبراي مانع للإلتصاق. طريقة التحضير يجهز طبق تقديم. تجهز قفازات بلاستيك، وترش بالسبراي. يسخن ½ مقدار الماء على النار حتى الغليان. Advertisements يضاف الجيلي مع التقليب، حتى الذوبان. يرفع من على النار ثم تضاف الكمية المتبقية من الماء. يصب الجيلي بداخل القفازات، ويتم غلقها بإحكام باستخدام دوبارة. تصب الكمية المتبقية من الجيلي في طبق التقديم. يترك ليبرد ويتماسك في الثلاجة. تنزع القفازات من الجيلي باستخدام مِقص، ثم توضع فوق الجيلي في طبق التقديم وتقدم.

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